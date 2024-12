CSD BR é autorizada a operar sistema de liquidação e atividade de depósito de ativos

A registradora CSD BR recebeu a autorização do Banco Central para operar um sistema de liquidação e exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 3.

Junto desta última autorização, a CSD BR também recebeu a licença para a constituição de ônus e gravames quanto aos seguintes ativos: Certificado de Depósito Bancário (CDB); Cédula de Crédito Imobiliário (CCI); Letra de Crédito Imobiliário (LCI); Letra Financeira (LF) e Letra Financeira Subordinada (LFS).

Conforme informou a Coluna do Broadcast em setembro, a registradora CSD BR tem entre seus sócios a Santander Corretora, o BTG Pactual e a bolsa de Chicago (CBOE).



Sua operação pode ser vista como o "coração" de uma Bolsa, dando liquidez para que milhares de negociações aconteçam ao mesmo tempo. O presidente da empresa, Edivar Queiroz, disse que a companhia estará pronta para ingressar no negócio de bolsa até 2027.