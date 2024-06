Defesa de ex-CEO da Americanas diz que não teve acesso a autos de operação da PF

A- A+

A defesa de Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, disse por meio de nota que não teve acesso aos autos das medidas cautelares deferidas nesta quinta-feira, 27, e por isso não tem o que comentar sobre a operação da Polícia Federal, com pedido de prisão preventiva do ex-executivo.



"Miguel reitera que jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios", complementa a defesa em nota.

Mais cedo, a PF deflagrou, em conjunto com o Ministério Público Federal, a Operação Disclosure, que busca elucidar a participação dos ex-diretores da empresa em fraudes contábeis.



Além de dois mandados de prisão preventiva, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas, localizadas no Rio de Janeiro.



Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do RJ.

