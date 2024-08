Descubra qual é o investimento que Bill Gates recomenda como o mais importante para jovens

A- A+

William Henry Gates III é um dos homens mais ricos do mundo. É conhecido por ser cofundador da gigante tecnológica Microsoft, empresa que o tornou um dos empresários mais importantes do mundo nas últimas décadas. Ele também dirige a Fundação Bill & Melinda Gates, que é considerada a segunda maior fundação beneficente do mundo.

O magnata americano, que tem 68 anos, é um dos empresários mais bem-sucedidos globalmente e, constantemente, em fóruns e entrevistas, oferece conselhos sobre o bom manejo das finanças pessoais, como investir o dinheiro e técnicas de criação responsável que garante aplicar em sua própria família.

É bem sabido que são poucas as pessoas que conseguiram ter sucesso financeiro. Um dos mais conhecidos é o cofundador da Microsoft, que deu alguns conselhos aos jovens que desejam progredir. “Invista na sua educação”, afirma o empresário. Além disso, ele repetiu em várias ocasiões que a educação é a principal ferramenta para superar barreiras econômicas e acessar melhores oportunidades de trabalho.

O magnata é um firme crente de que investir economias em educação é o melhor caminho e garante que as pessoas com educação superior têm maiores chances de aspirar a empregos bem remunerados, o que, por sua vez, permite construir uma base financeira mais sólida e estável ao longo do tempo.

Gates afirma que um dos melhores investimentos que os jovens podem fazer é na educação, pois em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e tecnológico, a formação acadêmica abre portas e concede às pessoas uma vantagem significativa no acesso a melhores empregos e salários.

Os conselhos do americano estão alinhados com seu enfoque de vida, pois desde que iniciou sua empresa ressaltou a necessidade de uma constante formação profissional, acreditando firmemente que essa é a melhor ferramenta para alcançar posições de prestígio na sociedade.

Veja também

PETRÓLEO Líbia: governo no leste ordena suspensão de produção de petróleo por disputa com grupo rival