A- A+

DINHEIRO Fraudes e falhas do Pix já levaram à devolução de mais de R$ 1 bilhão, diz Banco Central Os números se referem ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), um recurso do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes

As fraudes e falhas no sistema do Pix já levaram à devolução de mais de R$ 1 bilhão aos clientes, de janeiro de 2022 até julho deste ano, segundo balanço do Banco Central (BC). O total equivale a 9,21% de todas as solicitações feitas no período, calculadas em cerca de R$ 11,1 bilhões.

Os números se referem ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), um recurso do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes.

O MED deve ser acionado toda vez que alguém for vítima de um golpe ou perceber algo estranho na transação. O cliente deve entrar em contato direto com o seu banco, que deverá acionar o mecanismo. Após avisar a instituição do golpista, o valor é bloqueado.

A maior parte dos pedidos feitos e valores liberados se referem a fraudes: de um total de 6.685.239 solicitações, 2.057.246 foram aceitas e 4.627.993, rejeitadas. Em relação a essas solicitações por fraude, de R$ 10.893.815 solicitados, foram efetivamente devolvidos R$ 864.630.148.

Os outros pedidos se referem a fraudes operacionais: foram 209 017 de solicitações desse tipo para o MED no período. A soma financeira dos pedidos dos ressarcimentos chegou a R$ 239.017 890, dos quais R$ 161.357.987 foram devolvidos.

Como usar o MED

- Ao perceber que foi vítima de um golpe, o cliente deve entrar em contato com seu banco, através do aplicativo ou pelos canais oficiais, e acionar o MED;

- O banco irá avisar a instituição do suposto golpista, que irá bloquear o valor que estiver disponível em sua conta;

- O caso será analisado e, se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados; se a conclusão apontar fraude, o cliente que acionou o MED receberá o dinheiro de volta, a depender do montante disponível na conta do golpista;

- O MED também pode ser utilizado quando existir falha operacional no ambiente Pix de sua instituição - por exemplo, no caso de transação em duplicidade.

Veja também

MUNDO Panasonic encerra acordo de patrocínio com o COI após 37 anos de parceria