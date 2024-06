A- A+

Dia dos Namorados Dia dos Namorados: Ceasa-PE promove Feira de Flores Especial esta terça (11) Por conta do Dia dos Namorados, o Ceasa-PE registrou um aumento nas vendas de flores no mês de junho

Durante o mês de junho, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) registrou um aumento nas vendas de flores por conta do Dia dos Namorados, comemorado na próxima quarta-feira (12).

Para marcar a celebração, o Reciflor promove uma Feira de Flores Especial nesta terça-feira (11), com abertura dos portões às 5h.

Tradicionalmente, as rosas vermelhas são as mais procuradas nesta data.

Porém, com o aumento do público, as vendas de outras variedades delicadas, como alstroemérias, bocas-de-leão e lírios de diversas cores também são impulsionadas.

Essa é uma das melhores datas para o segmento, movimentando não apenas a venda de flores, mas também de embalagens, fitas e acessórios.

Dia dos Namorados

Entre os dias dias 04 e 08 de junho, o Ceasa registrou um aquecimento dos preços na feira de flores, praticados na 1ª semana do mês, com relação ao ano passado.

Segundo os produtores, a procura, especialmente pela rosa vermelha, está maior do que em 2023.

"Para a Feira Especial dos Namorados, tudo vai depender da oferta de flores disponível para a venda, em proporção ao público interessado. No sábado, dia 08, o valor do pacote com 60 hastes variou entre R$120 e R$ 180 com previsão de estabilidade ou alta dos preços", explicou a gerente do Departamento Técnico e coordenadora do Reciflor, Maria das Graças Pereira.

Veja também

Tecnologia e Games Apple Intelligence: CEO da marca, Tim Cook divulga inteligência artificial da empresa