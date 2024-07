A- A+

Apagão cibernético Dias após apagão cibernético, Microsoft tem falhas em plataforma de computação em nuvem Segundo a companhia, a interrupção foi causada por um aumento inesperado do uso da plataforma, o que também afetou vários serviços do seu conjunto de aplicativos Microsoft 365

Quase duas semanas depois do apagão cibernético que tirou do ar computadores com sistema operacional Windows em todo o mundo, a Microsoft informou hoje que está enfrentando falhas em seu serviço de computação em nuvem, o Azure. Houve uma interrupção dos serviços em algumas empresas usuárias do serviço.

Segundo a companhia, a interrupção foi causada por um aumento inesperado do uso da plataforma, o que também afetou vários serviços do seu conjunto de aplicativos Microsoft 365. Uma das empresas atingidas nos EUA foi a Starbucks, que teve seu sistema de pedidos on-line com problemas de funcionamento.

O incidente foi relatado pela primeira vez por volta das 7h, no horário de Nova York, com centenas de reclamações surgindo no Downdetector.

Enquanto a Microsoft está monitorando ativamente e atualizando a situação, a Starbucks conseguiu restaurar em grande parte seu serviço de pedidos on-line, mas ainda está lidando com alguns problemas em andamento.

Essa interrupção ocorre após a recente pane digital mundial, em que 8 milhões de computadores com Windows travaram devido a uma atualização defeituosa de um software da empresa de cibersegurança CrowdStrike para o sistema operacional da Microsoft.

A empresa cofundada por Bill Gates ainda enfrenta críticas por causa de uma série de ciberataques, o que levou a um relatório do governo dos EUA pedindo mudanças significativas na empresa.

A empresa divulga hoje seu balanço do segundo trimestre, com os investidores preocupados com os números de vendas do Azure. A dúvida é se os ganhos vão refletir os altos investimentos que a empresa tem feito em inteligência artificial.

