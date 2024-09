Dinheiro esquecido: empresas têm R$ 1,9 bilhão. BC libera resgate para firmas já fechadas

A- A+

O Banco Central anunciou que as empresas encerradas poderão consultar se têm “dinheiro esquecido” nos bancos e demais instituições financeiras a partir desta terça-feira.



Em junho, as estatísticas do Sistema Valores a Receber (SVR) apontavam que R$ 8,5 bilhões ainda esperavam ser resgatados. Destes, R$ 1,9 bilhão eram referentes a 3,4 milhões de empresas.

O acesso das empresas encerradas não era possível anteriormente devido à forma de acesso ao SVR, que é feito exclusivamente por meio da conta Gov.br, o que, no caso de pessoas jurídicas, demandava um CNPJ ativo.

Agora o representante legal pode entrar no SVR com a conta pessoal Gov.br (ouro ou prata) e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores. Segundo o BC, a solução aplicada é semelhante ao acesso para a consulta de valores de pessoas falecidas.

SVR informa em qual banco estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato da instituição, a faixa e a origem do valor.



De posse dessas informações, o BC afirma que é preciso entrar em contato com a instituição para acertar a entrega dos recursos mediante apresentação de documentos que comprovem que a pessoa é a representante legal da empresa encerrada.

"Vale destacar que, neste caso, não será possível solicitar o valor diretamente pelo sistema”, explicou o BC.

Atualmente, aqueles que têm valores a recuperar não têm prazo para retirar os recursos dos bancos. Mas o projeto do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), sobre a compensação da desoneração da folha de pagamentos autoriza o repasse do saldo que não for sacado ao Tesouro Nacional. O projeto ainda precisa ser analisado na Câmara dos Deputados.

