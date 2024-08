Diretor-geral da Aneel rebate ministro, defende autonomia e diz que quem a fiscaliza é o TCU

A- A+

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel), Sandoval Feitosa, respondeu nesta segunda-feira ao ofício que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acusou o órgão regular de “inércia” e citou a possibilidade de intervenção.



Feitosa reafirmou a autonomia na atuação da agência, disse que a fiscalização cabe ao Tribunal de Contas da União (TCU) e reclamou de cortes orçamentários sofridos.

Em ofício enviado nesta segunda, o diretor-geral da agência listou uma série de medidas tomadas pela agência, e garantiu que, ao contrário do que Silveira afirma, a Aneel “tem atuado de forma diligente e eficiente”.



Segundo o órgão, os processos pendentes para análise na Aneel reduziram em 31,5% de 2023 para 2024.

O documento é uma resposta ao ofício do Ministério de Minas e Energia enviado na última terça-feira à agência. Silveira acusou o órgão regulador de “inércia” na análise de medidas relacionadas ao setor e ameaça a adoção de “providências” caso a situação persista.



O ministério chegou a afirmar que o poderá “intervir”.

A Aneel, por sua vez, afirmou que a autonomia na atuação do órgão foi garantida em sua criação, que submete a agência a controle externo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

“A Agência tem atuado de forma diligente e eficiente ao longo de seus quase 27 anos de existência, a despeito das restrições de recursos humanos, econômicos e financeiros”, diz o texto.



“Por fim, importante destacar que a Lei de criação da Aneel garantiu a sua atuação de forma autônoma, estando legalmente submetida ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União”, prossegue.

O diretor-geral da agência ainda citou cortes orçamentários e “sucessivos contingenciamentos” sofridos pelo órgão. Segundo ele, as medidas comprometem a fiscalização e os processos de consultas públicas.

“Por lei, as atividades da Aneel são custeadas pela Taxa de Fiscalização, mantida integralmente pelos usuários e consumidores de energia elétrica, cujos valores arrecadados em 2023 totalizaram R$ 1,14 bilhão, com crescimento estimado para R$ 1,22 bilhão e R$ 1,31 bilhão em 2024 e 2025, respectivamente. No entanto, em 2024, foram destinados à Aneel apenas cerca de R$ 400 milhões, o que contribui para restringir a atuação no cumprimento de sua missão institucional”

