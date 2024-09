A- A+

federal reserve Dirigente do Fed diz projetar que o juro neutro dos EUA esteja entre os 3% e os 3,25% Segundo Bostic, a inflação está se aproximando da meta do BC norte-americado

Está na hora de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fazer as taxas voltarem ao território neutro, disse o presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, acrescentando que sua estimativa está na faixa de 3% a 3,25%. Segundo ele, a inflação está se aproximando da meta do BC norte-americano e o mercado de trabalho em melhor equilíbrio.

Por outro lado, se o mercado de trabalho se deteriorar, o Fed terá motivos para adotar um ritmo mais rápido de cortes até chegar ao juro neutro, mas esse não é o seu cenário base, ponderou Bostic.

"Espero alguma instabilidade na inflação daqui para frente, vamos esperar para ver o que é necessário fazer nas taxas", disse, durante evento no Centro Europeu de Economia e Finanças, na Universidade de Londres.

O banqueiro central comentou ainda que, antes de o Fed iniciar o ciclo de afrouxamento com corte de 0,5 ponto porcentual, ele estava preocupado baixar os juros liberaria demanda reprimida, mas agora entende que essa dinâmica pode ser substancialmente menor do que o pensado. "As expectativas de inflação de longo prazo permanecem relativamente estáveis", diz.

