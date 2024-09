A- A+

RECONHECIMENTO Dislub Equador se destaca na 22ª ExpoPostos & Conveniência com prêmio de melhor estande Grupo pernambucano, que atua no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, superou concorrentes de peso e reafirmou sua força em um mercado altamente competitivo

O Grupo Dislub Equador, referência no mercado de combustíveis, recebeu o prêmio de melhor estande da 22ª ExpoPostos & Conveniência, maior feira de postos de serviços, equipamentos, lojas de conveniência e food service da América Latina, realizada em São Paulo dos dias 10 a 12 deste mês. O prêmio consolida a posição de destaque do grupo em um evento que reúne os maiores players do setor.

O grupo, que tem origem pernambucana e sede no Recife, opera sua marca Equador no Norte e Centro-Oeste do País, e a marca Dislub no Nordeste. Em uma edição marcada por inovações e novas tendências, o estande capturou a atenção com a combinação de arquitetura moderna e uma abordagem dinâmica de apresentação.

“Este prêmio reflete nosso compromisso constante com a inovação e a excelência. O estande foi concebido para mostrar não apenas nossos produtos, mas também a visão de futuro que temos para o setor de combustíveis”, afirmou o CEO do Grupo, Sérgio Lins.

Sustentabilidade

No evento, a empresa não apenas reforçou sua presença no mercado, mas apresentou ao público um exemplo claro de como a excelência e o compromisso com a sustentabilidade podem transformar a experiência do consumidor. O espaço foi concebido como uma extensão natural do design dos postos do grupo, destacando as duas distribuidoras: a Dislub (NE) e a Equador (N/CO).

O gerente de marketing do Grupo Dislub Equador, David Freidzon, disse que a empresa recebeu o prêmio com imenso orgulho e gratidão. “Para nós, é um reconhecimento do esforço coletivo e da paixão com que buscamos inovar e proporcionar experiências marcantes em mostrar todos os nossos produtos e unidades de negócio”, destacou ele.

Ainda segundo Friedzon, o prêmio reflete não só a estética do estande, mas a essência da marca, que sempre visa conectar-se de forma genuína e inspiradora com o mercado. “Estamos honrados por esta conquista e ainda mais motivados para continuar a elevar o padrão em tudo o que fazemos”, complementou.

No coração do estande, a loja de conveniência Convém, que já conquistou o prêmio de loja mais bonita do Brasil (Sincopetro), reforçou a qualidade e o cuidado com a experiência do cliente. Em outubro, a Convém representará o Brasil em Las Vegas (EUA), concorrendo ao prêmio de “Loja Mais Bonita da América Latina” na NACS Show 2024, maior feira global do setor de conveniência e varejo de combustíveis.

Novos projetos

Além do lançamento da loja de conveniência Convém, a 22ª ExpoPostos & Conveniência também serviu de palco para o lançamento de outro novo projeto do Grupo Dislub Equador que promete transformar o mercado: a troca de óleo Lubs. Ambas as iniciativas refletem, segundo a empresa, o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, considerados pela Dislub Equador pilares fundamentais para o crescimento.

David Freidzon destacou o impacto do lançamento da Lubs. “Estamos introduzindo um conceito de troca de óleo que alia tecnologia de ponta à sustentabilidade. Nosso sistema dispensa o uso de embalagens tradicionais, oferecendo uma solução mais eficiente e ecológica para os consumidores”, explicou ele.

Já a Convém, além da inovação tecnológica, encantou os visitantes da 22ª ExpoPostos & Conveniência com uma oferta diversificada, que vai desde pizzas especiais a salgados exclusivos, disse ele. A apresentação gastronômica foi comandada pela chef Carmen Miranda, que levou o sabor autêntico do bolo de rolo pernambucano, iguaria que se destacou entre os visitantes.

Sérgio Ramalho

O piloto Sérgio Ramalho foi uma das grandes atrações do estande, levando ao público uma experiência interativa única. O carro da Nascar Brasil, exposto no local, foi assinado por todos os presentes, criando um vínculo especial entre a marca e seus clientes.

Ramalho também desafiou fãs e clientes em um simulador de corrida, promovendo uma interação que fortaleceu ainda mais a relação do público com a Dislub Equador. “Participar da ExpoPostos & Conveniência com essa proximidade do público foi uma experiência incrível. Levar essa energia para as pistas é algo que nos motiva a cada corrida,” comentou Sérgio Ramalho.

“Estamos sempre olhando para o futuro, buscando novas maneiras de inovar e oferecer o melhor para nossos clientes. “Este prêmio é um reconhecimento do trabalho árduo e da dedicação de toda a equipe do Grupo Dislub Equador”, ressaltou Sérgio Lins.

