Câmbio Dólar cai com força após alta da Selic e se aproxima de R$ 5,40. É hora de comprar? Na véspera, BC elevou a taxa de juros a 10,75% ao ano

O dólar cai com força na manhã desta quarta-feira (19), após alta de juros no Brasil e queda da taxa nos EUA. A moeda americana é cotada a R$ 5,4183, recuo de 0,82%.

Ontem, o Banco Central elevou a taxa de juros a 10,75% ao ano. Nos EUA, o Fed (banco central americano) baixou a taxa pela primeira vez desde a pandemia. A diferença entre as taxas tende a atrair investidores para o Brasil, já que o rendimento dos títulos americanos vai baixar e o dos brasileiros vai aumentar.

Apesar da queda relevante do dólar, os analistas são cautelosos quanto a novas compras. Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, explica que ainda é cedo para dizer com certeza se chegou o momento de adquirir a moeda americana.

Segundo ela, o momento parece oportuno — o aumento no diferencial de juros entre o Brasil e os EUA pode atrair mais investidores para o país —, mas existem variáveis que devem ser levadas em consideração. A questão fiscal segue como uma grande incerteza, diz.

— A tendência, (com) tudo mais constante, é a gente ter uma percepção de melhora para moedas emergentes, e isso inclui o real. Mas a gente tem sempre a questão fiscal, que incomoda bastante. É uma questão importante para a economia brasileira e para os mercados de forma geral, e isso tende a trazer aversão a risco e a comprometer o comportamento mais positivo da nossa moeda — diz Cristiane.

Para Jacques Zylbergeld, superintendente de Câmbio do Banco Rendimento, a queda da moeda nas últimas semanas é bastante relevante e deve ser levada em consideração.

O especialista aconselha que os turistas comprem de maneira gradua, sem se precipitar.

— Se é uma compra para turismo que compre parcelado, vai comprando devagar. Mas me parece atrativo.

