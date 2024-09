Dona do Burger King, Zamp assume operações da Subway no Brasil

A- A+

A Zamp, que administra as redes Burger King, Popeys e Starbucks no Brasil , assumiu as operações da Subway no país. A informação foi dada em comunicado da companhia nesta segunda-feira. A operação envolve o uso de marca da rede e ainda precisa de aprovação do Cade.

A empresa passa a ser a nova franqueada master da Subway, administrando a rede de franquias e a cadeia de fornecedores, além de poder abrir e operar restaurantes próprios.

Até dezembro do ano passado, quem operava a rede de franquias no país era a Southrock. Depois que a empresa pediu recuperação judicial, a administração brasileira da Subway ficou a cargo de uma afiliada local da matriz americana.

A operação amplia a presença da Zamp no mercado brasileiro de fast food. Em junho, a empresa controlada pelo Mubadala Capital, do fundo soberano de Abu Dhabi, anunciou a compra das operações da Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões. A rede de cafeterias também era administrada no país pela Southrock.

