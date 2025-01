A- A+

INFLAÇÃO Economia dos EUA continua forte, mas há risco de alta da inflação, diz diretora do Fed De acordo com Bowman, "o persistentemente elevado" núcleo da inflação nos EUA reflete pressões nos preços de moradias

Diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman afirmou que a economia dos EUA continua forte, com sólida expansão do nível de atividade e o mercado de trabalho perto do pleno emprego. "Contudo, o núcleo da inflação ainda está elevado e eu continuo vendo riscos de alta da inflação", disse, em evento promovido pela California Bankers Association nesta quinta-feira, 9.

De acordo com Michelle Bowman, "o persistentemente elevado" núcleo da inflação nos EUA reflete pressões nos preços de moradias, possivelmente provocadas pelo aumento da demanda por casas com valores mais acessíveis a boa parte da população americana.

Ela ressaltou que "continua a ver maiores riscos à estabilidade de preços, especialmente enquanto o mercado de trabalho permanece próximo do pleno emprego, mas é possível que iremos observar uma piora das condições do mercado de trabalho."

Bowman destacou que continua "preocupada com a atual postura da política monetária que pode não ser restritiva como outros podem avaliar." Ela apontou que, devido ao atual vigor da economia dos EUA, "parece improvável que o nível de taxas de juros e custos de empréstimos esteja provendo significativa restrição." Ela destacou que segue "preferindo uma abordagem gradual e cautelosa para ajustar a política monetária."

A dirigente do Federal Reserve ressaltou que "deveríamos também abster-nos de prejulgar as políticas futuras da próxima administração", referindo-se ao governo de Donald Trump que tomará posse como o próximo presidente dos EUA no dia 20 de janeiro. "Em vez disso, deveríamos esperar por mais clareza e depois procurar compreender os efeitos sobre a atividade econômica, o mercado de trabalho e a inflação."

De acordo com Michelle Bowman, a condução da política monetária pelo Federal Reserve não está em um curso predeterminado. "A cada reunião do FOMC, meus colegas e eu iremos adotar decisões baseadas em dados, suas implicações e riscos às perspectivas econômicas, guiados pelas metas do mandato duplo do Fed de estabilidade de preços e máxima geração de empregos."



