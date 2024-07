Edital convoca organizações lideradas por pessoas negras

A- A+

Dados do Movimento pela Equidade Racial (MOVER), apenas 4,7% das pessoas negras no País ocupam cargos de liderança no mundo corporativo atualmente, mesmo a população sendo composta, em sua maioria, por essa parcela de brasileiros (56,1%, segundo o IBGE).

Mas, com o objetivo de mudar um pouco essa realidade, a PepsiCo - uma das fundadoras do MOVER em 2020, que hoje possui 50 empresas associadas – lançou hoje (11) o edital Impacto Black, programa que visa impulsionar a atuação de instituições, coletivos e projetos sociais sem fins lucrativos liderados por pessoas negras por meio de aporte financeiro, treinamentos e capacitação.

O investimento na iniciativa será de R$ 1 milhão e terá o apoio e parceria do Instituto Feira Preta, que colocará a serviço das Organizações sua expertise no fortalecimento de organizações sociais negras através da sua metodologia Afrolab, ciclo formativo com foco no fortalecimento institucional de diferentes iniciativas lideradas por pessoas negras desenvolvido pelo Instituto.

As inscrições vão até o dia 12 de agosto neste link.

