A- A+

reforma tributária Eduardo Braga inicia leitura de parecer da regulamentação da tributária no plenário do Senado Relator não disponibilizou ainda, no entanto, o parecer final com todas as alterações feitas ontem na CCJ

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), iniciou por volta das 15h desta quinta-feira, 12, a leitura do parecer da proposta no plenário da Casa. Antes, ele fez um extenso agradecimento, citando nominalmente técnicos da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O projeto passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na noite de quarta-feira, 11, com uma série de alterações em relação à proposta aprovada pelos deputados que vão pressionar a alíquota média do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) - que engloba a CBS (federal) e o IBS (de Estados e municípios) - para cima.

O relator não disponibilizou ainda, no entanto, o parecer final com todas as alterações feitas ontem na CCJ por meio da votação individual de destaques.

Veja também

segurança Stanley retira milhões de garrafas do mercado após usuários sofrerem queimaduras