Haddad diz que Lula deve sancionar regulamentação da reforma tributária ainda neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o Congresso tem condições de aprovar a regulamentação reforma tributária sobre o consumo nas próximas semanas para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o projeto ainda neste ano.

Em discurso na 4ª reunião do Conselhão, Haddad disse que o Brasil deve encerrar o ano com bons resultados na economia e com aprovação da regulamentação da reforma.

— Nós temos condição de encerrar mais um ano com bons resultados. O Congresso está dando uma demonstração de esforço concentrado para votar a reforma tributária no Senado hoje. O presidente Lira disse que se o Senado aprovar, ele ainda tem uma semana, uma vez que são pequenos detalhes que divergem do texto da Câmara e do Senado, de aprovar ainda esse ano para sanção do presidente Lula — disse o ministro.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira a regulamentação da Reforma Tributária. Agora o projeto segue para análise do Plenário.

Em sua fala, Haddad também comentou sobre o cenário fiscal, e disse que as receitas do Executivo vêm se deteriorando desde a década passada.

— A gente está recompondo as receitas públicas, que foram dilapidadas sobretudo de 10 anos para cá, nós perdemos muita receita — disse o ministro,

Haddad ainda ressaltou o crescimento de despesas do governo em função da aprovação de projetos do Congresso que consomem parte do Orçamento.

— As despesas não pararam de crescer com a aprovação de inúmeros projetos que eu nem quero mencionar, alguns meritórios, alguns não, mas fazer esse reencontro [entre receitas e despesas] é muito importante para a sustentabilidade da economia.

