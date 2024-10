Eleições nos EUA criam "grande incerteza" para mercados globais, diz o FMI

A- A+

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que as eleições dos Estados Unidos estão criando uma "alta incerteza" para os mercados financeiros globais, devido às prioridades comerciais nitidamente divergentes dos candidatos.

A disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump ocorre em um contexto geopolítico já tenso, gerando profundas incertezas que, até agora, não foram refletidas nos mercados financeiros, disse o FMI em seu Relatório de Estabilidade Financeira Global publicado nesta terça-feira.

Essa lacuna cria o risco de uma nova rodada de volatilidade nos mercados globais, semelhante à que ocorreu em agosto.

— Nos preocupa que haja uma tensão entre o o nível de avaliações nos mercados e o pano de fundo geopolítico dentro e entre os países que poderia dar origem a novos choques — disse Tobias Adrian, diretor do Departamento Monetário e de Mercados de Capitais do FMI, em uma entrevista.

A eleição de 5 de novembro nos EUA representa uma incógnita para os mercados e para observadores econômicos como o FMI, dado o tamanho da economia e o impacto direto que as políticas da maior economia do mundo podem ter nas finanças e no comércio globais.



Adrian apontou para as políticas tarifárias e industriais, bem como uma possível retaliação comercial, como alguns dos riscos. Trump ameaçou impor novas tarifas sobre importações da China e outras taxas generalizadas sobre outros parceiros comerciais.

Os alertas do FMI sobre os riscos de mercado decorrentes de choques geopolíticos contrastam com sua visão sobre o panorama econômico mais amplo, que parece mais otimista. O Fundo reduziu ligeiramente sua previsão de crescimento global para o próximo ano em um relatório separado nesta terça-feira, mas ainda vê a economia mundial no caminho para um chamado pouso suave.

O relatório de estabilidade financeira destacou riscos como o aumento dos níveis de dívida, bem como a política mundial.

O fundo apontou o episódio de agosto, quando a esperada divergência entre as políticas monetárias dos EUA e do Japão desencadeou o desmonte de operações financeiras conhecidas como carry trade", fazendo a Bolsa de Valores do Japão despencar e repercutindo nos mercados globais.

“O tumulto no mercado no início de agosto de 2024 — quando a volatilidade do mercado de ações aumentou tanto no Japão quanto nos Estados Unidos e os preços globais dos ativos caíram significativamente — deu uma amostra das reações violentas que podem ocorrer quando picos de volatilidade interagem com o uso de alavancagem pelas instituições financeiras, criando reações não-lineares no mercado e acelerando as vendas", apontou o FMI no relatório.

