FORTUNA Elon Musk será o primeiro trilionário do planeta, projeta consultoria Estimativa é que o dono de Tesla, SpaceX e X - Elon Musk -atinja a marca já em 2027

O bilionário Elon Musk, dono de empresas como Tesla, X e SpaceX, está cada vez mais próximo de se tornar o primeiro trilionário do planeta.

É o que projeta a consultoria Informa Connect Academy, que estima que o executivo atingirá esse posto até 2027.

Musk já é a pessoa mais rica do planeta, com uma fortuna estimada em quase US$ 250 bilhões, segundo a Bloomberg.

Seu patrimônio cresce hoje a uma média de 110% ao ano, por isso, é razoável de se esperar que ele atinja a marca de US$ 1 trilhão em pouco tempo.

Apesar da liderança na corrida ao primeiro trilhão, o dono da Tesla enfrenta concorrentes.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, é outro cotado para chegar ao posto - mas um ano depois, em 2028, segundo a consultoria. Huang comanda a empresa de placas de vídeo potentes que está alavancando o mercado de inteligência artificial.

O CEO da Nvidia tem um patrimônio líquido de US$ 104 bilhões, segundo a Bloomberg. O bilionário indiano Gautam Adani é outro que está a caminho de se tornar um trilionário até 2028.

Ele é criador do Adani Group, conglomerado multinacional focado no desenvolvimento e operações portuárias.

