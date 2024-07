Elon Musk vai "contratar" robôs humanoides para trabalhar na fábrica da Tesla; entenda

A- A+

Elon Musk encarna hoje a versão mais hollywoodiana do avanço tecnológico. Desde o bairro que deseja criar em Marte, que remete a algumas cenas do filme "The Martian" (2015), até os testes com carros autônomos, que se assemelham a diversos filmes de ficção científica, o empresário está na vanguarda de algumas inovações e estabelece prazos relativamente curtos para seus inventos.

O mais recente é um velho conhecido do cinema: os robôs humanoides. Musk não é o pioneiro na criação desses seres mecânicos com forma humana; na verdade, a criação desses robôs é atribuída à Hanson Robotics, uma empresa com sede em Hong Kong que desenvolveu, em 2015, a Sophia. (Nota de rodapé: Sophia é um robô humanoide com cidadania saudita).

Enquanto "ela" é um experimento em processo, cujo desenvolvimento ainda está em andamento e cujo objetivo é diferente, Musk confirmou que seus robôs humanoides começarão a trabalhar na fábrica da Tesla em 2025. O nome? Optimus... (qualquer semelhança com o cinema é, novamente, uma coincidência).

Suas declarações chegam em um contexto de dificuldades na indústria automotiva.

Há uma escassez global de mão de obra, e empresas como Honda e Hyundai Motor têm trabalhado no desenvolvimento de humanoides há vários anos.

O objetivo é encontrar uma solução eficaz para enfrentar a falta de trabalhadores e melhorar a eficiência em tarefas tediosas ou perigosas, conforme reportado pela Reuters, e a Tesla está se juntando a essa corrida tecnológica.

De fato, a última geração do Optimus já está fazendo suas primeiras "estágios" na Tesla.

Vídeos recentes mostram o robô em uma área da planta manipulando baterias.

Na próxima terça-feira, a empresa comandada por Elon Musk apresentará seus resultados do segundo trimestre, onde se especula que haverá mais informações relacionadas ao robô, bem como a outros projetos, como táxis autônomos e software de inteligência artificial.

A segunda geração do Optimus foi apresentada em 2023 e promete, para 2025, operar na fábrica da Tesla.

Enquanto isso, portais afirmam que Musk mencionou que o Optimus poderá "trabalhar" em outras grandes empresas a partir de 2026, o que gerou expectativas em relação ao seu desenvolvimento e entrada no mercado.

Resta ver seu impacto e se ele realmente conseguirá atingir níveis de produção e operação em massa. Enquanto isso, a comparação com Hollywood e seus possíveis desfechos domina o X, a rede social que também é propriedade do executivo.

O caso da Dongfeng Motor Corporation

A Dongfeng Motor Corporation é uma empresa operativa desde o final da década de 1960 e é o menor dos "quatro grandes" fabricantes de automóveis estatais chineses, atrás da SAIC, Changan Auto e FAW Group.

Recentemente, uma filial dessa empresa assinou um acordo estratégico com a Ubtech Robotics, uma empresa líder em serviços inteligentes e robôs humanoides para seu desenvolvimento e implementação.

Segundo um relatório da Car News China, a Dongfeng Motor Corporation e a Ubtech Robotics já firmaram um acordo de cooperação estratégica para implantar os robôs humanoides Walker S em uma escala industrial nas linhas de montagem do fabricante de automóveis na China.

As unidades do Walker S serão responsáveis por tarefas de fabricação como inspeção de cintos de segurança, testes de bloqueio de portas, controles de qualidade da carroceria, preenchimento de óleo e aplicação de etiquetas.

O relatório explicou que os robôs humanoides trabalharão em conjunto com equipamentos de fabricação automatizados tradicionais para lidar com cenários complexos sem interferência humana.

