A- A+

Investimentos Em Pernambuco, BNB contrata R$ 6,8 bilhões de janeiro a novembro de 2024; confira balanço Os dados do Banco foram divulgados nesta sexta-feira (20) durante evento com a imprensa

Em Pernambuco, o Banco do Nordeste (BNB) contratou, de janeiro a novembro de 2024, R$ 6,8 bilhões. O valor representa um crescimento de 17% com relação ao mesmo período de 2023. A expectativa é de que o montante chegue a mais de R$ 7 bilhões até o final do ano, segundo o balanço divulgado pelo presidente do Banco, Paulo Câmara, nesta sexta-feira (20), durante evento com a imprensa.

Até novembro, o Banco desembolsou, no Estado, R$ 6,4 bilhões, um acréscimo de R$ 937 milhões com relação ao ano passado. O número de contratações também foi destaque e chegou a mais de 360 mil operações entre janeiro e novembro deste ano (incremento de 32 mil).

Alguns destaques foram apresentados por Câmara, como o valor aplicado na agricultura familiar, que totalizou R$ 1,1 bilhão no período (acréscimo de R$ 343 milhões); o investimento para o público prioritário do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que chegou a R$ 2,8 bilhões (aumento de R$ 369 milhões) e o Plano Safra do FNE, que totalizou R$ 1,8 bilhão entre janeiro e novembro (crescimento de R$ 200 milhões).

Crescimento

Segundo Paulo Câmara, o Banco está crescendo em todos os estados da região Nordeste em números de contratação, desembolso e nos segmentos prioritários.

“Com o microcrédito produtivo orientado, no Crediamigo e no Agroamigo, estamos crescendo também de maneira muito forte nas micro e pequenas empresas. E estamos com atuação em áreas de infraestrutura que são muito importantes também para a região, como energia renovável, saneamento básico, e estamos com obras importantes na questão dos portos, dos aeroportos, e das ferrovias e rodovias. Estamos também com atuação muito firme no turismo”, disse.

O presidente também comentou que o Brasil enfrenta um momento de reconstrução, com o crescimento da economia e diminuição do desemprego.

“Nós vamos terminar o ano de maneira muito efetiva. Crescemos mais um ano de maneira muito clara, exponencial, chegando a mais pessoas e tendo realmente um ambiente que o Brasil está sendo reconstruído, e de crescimento da economia e diminuição do desemprego. E os bancos públicos têm esse papel de atuar complementando essa atividade econômica”, reiterou.

Microcrédito

A partir do programa Crediamigo foram desembolsados R$ 859 milhões no Estado, em onze meses. Além disso, foram realizadas 265,9 mil operações pelo programa de microcrédito urbano orientado. São 157,5 mil clientes ativos.

"Nós temos uma carteira ativa de R$ 444 milhões. São recursos significativos que estão circulando nos negócios dos microempreendedores", explicou Paulo Câmara.

O desempenho do programa de microcrédito rural, o Agroamigo, também foi destacado durante a apresentação. Entre janeiro e novembro deste ano, o Banco realizou R$ 968 milhões em contratações no Estado, com mais de 80 mil operações por dia. O valor representa uma alta de 55% na comparação com o mesmo período do ano passado e 130% se comparado com 2022.

No programa, o Banco tem uma carteira ativa de R$ 1,5 bilhão e 166.665 mil clientes ativos.

Veja também

BRASIL Pacote Fiscal: Veja o que o Congresso manteve ou alterou nas medidas do governo