Em visita à Folha de Pernambuco, Antonio Camarotti apresenta novo projeto da Forbes Brasil

Publisher e CEO da Forbes Brasil, Antonio Camarotti realizou nesta segunda-feira (22) uma visita à Folha de Pernambuco. Acompanhado de Camila e Eduarda Haeckel, sócias da Editora Inspiração; e de Marisa Hardman Paranhos, sócia da Valor Gestão e Governança; Camarotti foi recebido pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, e pela diretora administrativa, Mariana Costa.

A visita também foi acompanhada pela editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; e a gerente de marketing da Folha, Tatiana Rodrigues.

CEO da Forbes Brasil apresentou detalhes do novo projeto da revista durante visita à Folha de Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A conversa, seguida de uma visita à redação do jornal, foi realizada para a apresentação do novo projeto da Forbes Brasil. Responsável pela publicação de 11 edições anuais, a revista também passará a investir no estreitamento de laços com os seus leitores.

Para tal, a Forbes deverá realizar em breve a publicação de edições voltadas para o público regional. Com conteúdo segmentado e prioritariamente estadual, o novo projeto será apresentado durante um evento que acontecerá no Recife ainda neste semestre.

A cidade será a primeira do Nordeste a receber o encontro que acontecerá exclusivamente para convidados.

“Estamos nesse processo de regionalização da Forbes que começará nesses eventos. Vamos reunir os grandes empresários da região. A Forbes é um veículo que promove o empreendedorismo, a iniciativa privada e quando pensamos numa regionalização, é impossível não pensar em Pernambuco”, afirmou o CEO da revista.

Segundo Camarotti, a capital pernambucana deverá ter papel primordial na nova etapa de regionalização. “A importância de uma metrópole como o Recife com grandes histórias de empreendedorismo local, grupos que nasceram aqui e tem projeção nacional. Esse é um passo decisivo nosso e que deverá ser o começo de algo muito interessante”, completou.

Além do Recife, as outras cidades que também deverão fazer parte do projeto são: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre. Em todos os encontros, os participantes locais poderão realizar a troca de experiências com convidados de outros estados.

“Serão eventos emblemáticos e que darão uma grande visibilidade para esse projeto. Vamos proporcionar uma interação muito importante entre um público qualificado e fomentador de novos negócios”, concluiu Camarotti.

