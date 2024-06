A- A+

Elon Musk Musk volta a ser o mais rico do mundo em junho, segundo ranking da Forbes Bilionário voltou ao topo da lista depois que sua empresa de IA captou US$ 6 bilhões para acelerar seu desenvolvimento, superando o francês Bernard Arnault, da LVMH

Elon Musk voltou a ser a pessoa mais rica do mundo em junho, segundo o índice de bilionários da Forbes. Com uma fortuna de US$ 209,3 bilhões, o bilionário de 52 anos, ultrapassou o francês Bernard Arnault, de 75 anos, CEO do grupo de artigos de luxo LVMH e dono de uma fortuna de US$ 202,7 bilhões.

O retorno de Musk ao primeiro lugar do ranking de bilionários da Forbes foi impulsionado pela sua nova empresa de inteligência artificial, a xAI, que no fim de maio arrecadou US$ 6 bilhões (cerca de R$ 30 bilhões) para acelerar seu desenvolvimento.

Esse valor faz com que a participação de 60% de Musk na xAI passe a valer US$ 14,4 bilhões (R$ 75,55 bilhões), segundo dados da Forbes, o que elevou sua fortuna para US$ 209,3 bi nesta segunda-feira.

De fevereiro ao fim de maio, Arnault ocupou o primeiro lugar na lista, cedendo o posto para Musk. Nas demais posições do top 10 não houve mudanças nas colocações.

Eduardo Severin, um dos fundadores do Facebook, segue como o brasileiro mais rico do mundo e ocupa a 71ª posição no ranking geral, com patrimônio estimado em US$ 26,3 bilhões. Em maio, ele estava na 79ª colocação.

Os dez mais ricos do mundo em junho de acordo com o ranking da Forbes:

Elon Musk: US$ 209,3 bilhões - EUA

Bernard Arnault: US$ 202,7 bilhões - França

Jeff Bezos: US$ 195,1 bilhões - EUA

Mark Zuckerberg: US$ 166,5 bilhões - EUA

Larry Ellison: US$ 147,9 bilhões - EUA

Larry Page: US$ 142,4 bilhões - EUA

Warren Buffett: US$ 136,7 bilhões - EUA

Sergey Brin: US$ 136,5 bilhões - EUA

Bill Gates: US$ 128,5 bilhões - EUA

Steve Ballmer: US$122,2 bilhões - EUA

A Forbes acompanha os bilionários do mundo desde 1987 e mantém um ranking com atualização em tempo real.

