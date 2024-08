A- A+

Pesquisa Emprego em Pernambuco: Estado criou 7,5 mil novos postos de trabalho Segundo dados do Novo Caged, o número de empregos criados no Estado, no mês de julho de 2024, é 72,7% a mais em relação ao mesmo período do ano passado

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, ontem (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que Pernambuco gerou 7.578 novos postos de trabalho em julho de 2024.





O quantitativo é 72,7% maior do que o observado no mesmo período do ano passado (4.388).



Dessa forma, já são acumulados 25.172 novos empregos formais, criados entre janeiro e julho deste ano, representando crescimento de 146% em relação aos sete primeiros meses de 2023.



O saldo de empregos se mostrou positivo no último mês de julho em setores como o de Serviços (com 2.725 novos postos), em que teve os principais resultados motivados pelos novos postos de trabalho nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

A lista segue com os números da Agropecuária (1.526), Comércio (1.522), Indústria (1.367) e Construção (438).

Esta é a sexta vez que o Estado registra saldo positivo de postos de trabalho.

“Acompanhar mês a mês o crescimento da geração de emprego em Pernambuco enche os corações de cada integrante do governo de felicidade. Isso mostra que os esforços que vêm sendo empreendidos estão dando frutos, que os pernambucanos e pernambucanas estão tendo mais oportunidades e que o nosso Estado está, mais uma vez, em uma rota de desenvolvimento. A mudança começou, não dá pra voltar atrás”, disse a governadora Raquel Lyra.

