A- A+

BRASIL Criação de empregos formais de janeiro a julho supera o total de 2023, diz ministro do Trabalho Números de julho do Caged serão formalmente divulgados na quarta-feira, segundo Luiz Marinho

A geração de vagas formais de trabalho no acumulado de janeiro a julho já superou o número registrado em todo o ano passado, afirmou nesta segunda-feira o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.



O ministro aproveitou para criticar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Campos Neto tem dito que o mercado de trabalho aquecido preocupa por causa de seu efeito sobre a inflação.

Marinho evitou revelar o número exato do saldo positivo entre demissões e a admissões, registrados no Caged, cadastro do ministério.

Os números serão formalmente divulgados na quarta-feira, segundo o ministro, que deu discurso na abertura de um seminário na sede do BNDES, no Rio.

Em 2023, o Caged registrou a abertura de 1,483 milhão de postos, uma queda de 27% em relação ao saldo positivo de 2022.



No primeiro semestre deste ano, o saldo positivo ficou em 1,3 milhão, ou seja, é possível inferir que, em julho, foram geradas, pelo menos, em torno de 183 mil vagas, o necessário para superar o registrado em 2023.

Veja também

PETROBRAS Lula diz que Petrobras não tem direito de queimar gás, e precisa "colocar à disposição do povo"