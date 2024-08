A- A+

Investimento Prefeitura do Recife inaugura três Centros Produtivos e investe na geração de emprego Novas unidades em escolas profissionalizantes oferecem oportunidades para a comunidade nas áreas de Serralharia e Moda

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP), acaba de inaugurar três Centros Produtivos na Zona Norte da cidade.

Com investimentos totais de R$ 481 mil, as novas estruturas visam impulsionar o empreendedorismo e a economia criativa da cidade.

Os Centros Produtivos estão localizados nas escolas profissionalizantes do Vasco da Gama e da Estrada do Arraial, em Casa Amarela, e atendem aos segmentos de Serralharia e Moda. Qualquer morador a partir dos 14 anos pode utilizar os espaços, projetados para atender a uma ampla gama de necessidades e interesses.

Os atendimentos serão gratuitos e destinados às pessoas de todas as idades, proporcionando formação para a empregabilidade e autonomia econômica.

Os serviços estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados das 7h às 16h. Para se cadastrar, os interessados devem apresentar um documento com foto e comprovante de residência.

Serralharia Vasco da Gama

O espaço dedicado à Serralharia está equipado para a produção artesanal de móveis e objetos de decoração.

Além disso, oferece infraestrutura para adereços de agremiações carnavalescas e serviços como vitrine de lojas, barbearia e estrutura cenográfica para festas e feiras. O investimento na unidade foi de R$ 331 mil.

Moda Vasco da Gama

Esta unidade conta com uma Sala de Costura equipada com 27 máquinas, uma Sala de Modelagem e espaços para Corte e Serigrafia.

A proposta é atender desde demandas de costura de roupas e fardamentos até pequenos reparos e customização de roupas e fantasias.

Moda Estrada do Arraial

Localizado na Escola Profissionalizante Dom Bosco, o Centro oferece serviços similares ao do Vasco da Gama, com a adição de servir como laboratório para os alunos do curso de Corte, Costura e Serigrafia. O investimento nesta unidade foi de R$ 150 mil.

Empregabilidade

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Adynara Gonçalves, enfatizou a importância dos Centros Produtivos para a geração de emprego e renda.

"Recife avança ainda mais, dando um importante passo para a geração de trabalho e renda, reconhecendo e fortalecendo as habilidades da população", afirmou a gestora.

