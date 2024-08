A- A+

EMPREGO Brasil abre 188.021 postos de trabalho com carteira assinada em julho No acumulado do ano, foram abertas 1,492 milhão de vagas

O Brasil registrou a abertura de 188.021 vagas formais de trabalho em julho, informou, nesta quarta-feira, o o ministro do Trabalho e do Emprego, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



O saldo positivo, resultado da diferença entre contratações e demissões, ficou acima da expectativa do mercado, que era de geração de 183.100 postos no mês passado, segundo o Valor Pro.

Em julho, houve 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos. Houve saldos positivos em serviços (79.167 postos), indústria (49.471), comércio (33.003), construção (19.694) e agropecuária (6.688).

Com o resultado mensal, no período de janeiro a julho de 2024 foram criados 1.492.214 postos com carteira assinada.



Em relação ao ano passado, o saldo foi de 1.172.763, ou seja, superior acumulado em 2024.

Em junho, foram gerados 201.705 empregos formais. No primeiro semestre do ano, o Brasil abriu 1,3 milhão de postos, puxados pelo setor de serviços.

