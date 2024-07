A- A+

CAGED Confira os números de novos empregos com carteira assinada criados no Recife e em Pernambuco O Estado registrou 8.022 novas vagas formais

No mês de junho deste ano, o Recife registrou a criação de 1.397 empregos com carteira assinada.

Já em Pernambuco como um todo, os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta terça-feira (30), mostraram que que foram 8.022 novas vagas formais.

O Caged leva em conta a diferença entre o total de admissões e de demissões, registradas formalmente, em um determinado período.



Com o relatório de ontem, a capital pernambucana alcançou um saldo de 12.457 empregos gerados no primeiro semestre do ano.

O total representa quase o dobro dos números de janeiro a junho de 2023, quando foram 6.631 postos de trabalho criados. O setor de serviços foi, novamente, o principal responsável pelos números positivos, com a contratação de 11.171 profissionais e o desligamento de 9.995, resultando em um saldo de 1.176 empregos criados.

Os setores de Construção (59) e Comércio (219) também contribuíram positivamente. Já o setor da Indústria apresentou saldo negativo de 57 vagas fechadas.



Pernambuco

Em relação aos números estaduais, o semestre totalizou 17.508 postos de trabalho criados. Esse acumulado também representa um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando houve um saldo positivo 5.834 contratações.

De acordo com o Caged, os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos favorável no mês de junho deste ano.



Mas o resultado foi puxado, principalmente, pelos setores de Serviços (com 3.920 novos postos), Comércio (1.498) e Indústria (1.442). Em seguida, ficaram a Agropecuária (645) e Construção (517).

