Setor empresarial Empresariado pernambucano se reúne em evento da Forbes no Recife A celebração marcou a chegada do veículo no Nordeste

Com palestras de abertura de Cecília Brennand, fundadora do Aria Social e Geyze Diniz, cofundadora do Pacto Contra a Fome, a Forbes realizou, ontem (2), um evento no Novotel Recife Marina, na área central do Recife.

A celebração marcou a chegada do veículo no Nordeste e contou com a presença de vários empresários e personalidades da região, incluindo a diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa.



O Forbes Power Dinner contou com painéis focados em temas para o desenvolvimento empresarial, como sustentabilidade, governança e a importância das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).



Segundo o CEO e Publisher da Forbes Brasil, Antonio Camarotti, o veículo iniciou um processo de regionalização para aproximar a empresa de regiões importantes do País.



“A gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais e nesse primeiro momento realizamos um encontro que celebra o empresariado local, empresas familiares, o empreendedorismo pernambucano, para que a gente possa ter mais histórias de Pernambuco aparecendo na Forbes”.



Após o Recife, a empresa realiza eventos também em Fortaleza, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“Num segundo momento, o que vocês vão começar a perceber é um acréscimo muito grande de conteúdo, de histórias de Pernambuco na Forbes e um caderno especial de Pernambuco que vai no ano de 2025 constar da revista que circula nacionalmente”, reiterou Camarotti.

Palestras

O evento iniciou com Cecília Brennand e Geyze Diniz abordando suas experiências e visões sobre o papel transformador das empresas na sociedade.



Segundo a economista Geyze Diniz, que além de cofundadora do Pacto Contra a Fome, também é presidente do Conselho do projeto, é importante falar com os empresários pernambucanos sobre a conscientização do problema da fome e do desperdício de alimentos que afetam o País.

“A gente acredita que só juntos nós vamos poder resolver essa situação [a fome]. Então, é juntar a sociedade civil, ou seja, setor privado, terceiro setor, a academia, a imprensa, com os governos para resolver essa questão. Sim, é possível a gente acabar com a fome pela simples razão de sermos um País que tem o alimento”, disse.



A fundadora do Aria Social, Cecília Brennand, destacou que o impacto do projeto é imensurável para a sociedade.

“O Aria capacita, forma e insere no mercado de trabalho. E um dos impactos que eu acho é, como o Aria cresceu, precisava contratar professores de fora e toda essa turma na área de dança, mas os ex-alunos viraram professores da instituição. Esse é o maior multiplicador, têm 7 alunos com escolas nas suas comunidades”, mencionou Cecília.

O segundo painel teve como tema a gestão de negócios familiares e os desafios enfrentados pelas novas gerações à frente dessas organizações. Marisa Hardman Paranhos, sócia da Valor Gestão e Governança, conduziu o debate ao lado de Marcelo Vieira, do Grupo Evipar, e Paulo Sales, do Grupo Baterias Moura.



A noite foi encerrada com uma conversa entre Antonio Camarotti e Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, que falaram sobre os rumos da gestão empresarial familiar no cenário econômico brasileiro.



De acordo com Pedro Bartelle, a Vulcabras tem grandes unidades produtivas no Nordeste, principalmente na Bahia e no Ceará.



“Eu acho que é muito importante ter esse contato com os empresários e promover encontros desses empresários também em outros estados. Acho que isso só tende a melhorar a comunicação e melhorar os negócios no País”.

Planejamento

Além do planejamento de Marisa Hardman Paranhos, o Forbes Power Dinner também foi organizado por Eduarda Haeckel Vieira e Camila Haeckel Blanke, sócias da Agência Inspiração.



“Para nós da Agência Inspiração é motivo de orgulho participar dessa estratégia de regionalização da Forbes. A gente participou desde a concepção, a idealização e agora da produção final”, afirmou Eduarda Haeckel.



De acordo com Camila Haeckel, a celebração foi um sucesso.



“Foi muito conteúdo relevante, histórias muito bacanas foram compartilhadas e tenho certeza que todo mundo gostou. Espero que esse seja apenas o primeiro de muitos eventos da Forbes aqui no Nordeste”, ressaltou.

Veja também

