AO ANO Empresas não financeiras elevam expectativa de inflação para 4,2% no ano Companhias aumentaram as estimativas para o crescimento o crescimento do PIB este ano de 2% para 2,20%

Empresas fora do mercado financeiro subiram as projeções para inflação em 2024 de 4,0% para 4,2%. Os dados estão no relatório Firmus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC). Ainda em etapa piloto, o relatório traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas.

A projeção feita por essas empresas é inferior ao das que integram o setor financeiro, que preveem uma inflação de 4,5%, conforme o boletim Focus publicado nesta segunda.

O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais. O resultado divulgado nesta segunda foi coletado em agosto e o anterior em maio.

Para 2025, as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) permaneceu em 4%. Já para 2026, caiu de 3,7% para 3,6%.

Enquanto isso, as projeções do PIB em 2024 subiram de 2% para 2,20%. No Focus, a previsão é de crescimento de 3,05% neste ano.

Segundo o Firmus, houve melhora na percepção das empresas sobre a situação econômica atual.

“A maioria das empresas permanece otimista quanto ao crescimento econômico do seu setor em 2024,prevendo que ele seja igual ou superior ao do PIB”, escreve o relatório.

