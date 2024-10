A- A+

BRASIL Investimentos no Tesouro Direto somam R$ 8,01 bilhões em agosto, recorde da série histórica No mês, os resgates somaram R$ 12.954,4 bilhões, valor que também é recorde

As operações de investimento em títulos do Tesouro Direto somaram R$ 8 bilhões em agosto, o maior registrado na série histórica. No mês, os resgates realizados chegaram a R$ 12.954,4 bilhões, valor que também é recorde.

Segundo o Tesouro Nacional, as aplicações de até R$ 1 mil representaram 56,4% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 11.190,66.

Em relação aos resgates, R$ 2,98 bilhões foram relativos a recompras e R$ 9,97 bilhões a vencimentos, resultando em um resgate líquido — valor resgatado dos investimentos já com os impostos descontados — de R$ 4,94 bilhões.

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que permite a compra e venda de títulos públicos federais por pessoas físicas.

Em agosto, o total de investidores ativos, aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no Tesouro Direto, atingiu a marca de 2.664.829 pessoas. Houve um aumento de 4.658 investidores em relação ao mês anterior.

Enquanto isso, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto aumentou em 303,5 mil, um crescimento de 16,2% em comparação com agosto do ano passado, totalizando 29.602.068 pessoas.

