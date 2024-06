A- A+

petróleo Estoques de petróleo nos EUA sobem 1,233 milhão de barris, aponta DoE Resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda de 1,6 milhão

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 1,233 milhão de barris na semana encerrada no dia 31 de maio, a 455,922 milhões de barris, informou nesta quarta-feira, 5, o Departamento de Energia (DoE) do país. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda de 1,6 milhão.



Os estoques de gasolina subiram 2,102 milhões de barris, a 230,946 milhões de barris, quando se esperava alta de 900 mil barris.

Já os de destilados avançaram 3,197 milhões de barris, a 122,485 milhões de barris, ante previsão de incremento de 1,4 milhão de barris.



Os estoques de petróleo em Cushing se elevaram 854 mil barris na semana, a 35,408 milhões de barris.



A taxa de utilização das refinarias, por sua vez, avançou de 94,3% na semana anterior a 95,4% na mais recente, ante previsão de 94,5%.



A produção média diária de petróleo nos EUA se manteve em 13,1 milhões de barris.

Veja também

passagens aéreas Quando as passagens aéreas vão parar de subir? Já na próxima temporada, preveem CEOs do setor