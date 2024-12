Eurogrupo demanda Estados-membros a cumprirem compromissos fiscais

A- A+

O Eurogrupo demandou dos Estados-membros da União Europeia a cumprirem com seus compromissos fiscais e, aos que possuem projetos de planos orçamentários que apresentem riscos à conformidade, que estejam prontos a tomar medidas conforme for necessário, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9.

No documento, o grupo diz "acolher com satisfação" os projetos que estão em linha com as recomendações fiscais.

O Eurogrupo explica que, na avaliação da Comissão, os projetos de planos orçamentários apontam para uma postura fiscal "ligeiramente contracionista" em 2025 na Europa, fortalecida pela contenção nas despesas, juntamente com o crescimento do investimento público.

O grupo também menciona estar comprometidos em impulsionar o desempenho da economia da zona do euro, aumentando a capacidade produtiva e aprimorando a competitividade por meio de investimentos e reformas estruturais "bem calibradas".



Veja também

plano de integridade Empresas com contratos públicos precisarão de plano de integridade