Evento de tecnologia voltado para mulheres realiza sua segunda edição neste sábado (31)

Tech Woman realiza sua segunda edição no Armazém Catorze, no bairro do Recife, neste sábado (31). O evento acontece a partir das 8h e terá como foco palestras e ações de conexão exclusivas para mulheres cis ou trans que trabalham com tecnologia da informação ou desejam realizar a migração de carreira para a área.

O acesso ao encontro é pela compra de ingressos, mas conta com lotes de entradas gratuitas para quem não pode arcar com o valor de R$ 50 cobrado pelo ingresso. São 700 ingressos e vouchers para alimentação direcionados a mulheres em vulnerabilidade social.

“Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de TI. Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos, predominantemente ocupados por homens. Nosso primeiro evento foi um sucesso e queremos continuar esse estímulo e empoderamento profissional porque acreditamos que é possível, sim”, destaca a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba, (Assespro PE/PB), Laís Xavier.

Programação

A programação se dividirá entre dois painéis de conteúdo, a trilha profissional, para mulheres que já estão na área e que desejam conhecer a vanguarda e se atualizar no que há de mais novo e para aquelas que ainda estão começando sua jornada, haverá a trilha de carreira.

Os cursos contarão com especialistas em Recursos Humanos (RH) e nomes importantes do mercado, para apresentação de orientações e depoimentos, além de dicas sobre cursos e estudos que podem facilitar todo o processo.



Entre os nomes confirmados, estão a diretora de engenharia na Stack Overflow, Roberta Arcoverde; a engenheira de software na Amazon, Laís Neves; engenheira líder do Nubank, Nancy Lira.



Mentoria

Profissionais voluntários de tecnologia se colocarão à disposição para compartilhar sua expertise com mulheres participantes do evento. As sessões terão duração média de 30 minutos para cada interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos.



Transporte especial

Para que interessadas que moram em áreas mais afastadas possam participar da ocasião, sem impedimentos por conta da distância, haverá esquema de transporte em sintonia com algumas prefeituras, como a de Caruaru e Igarassu.

Área kids

Aquelas que são mães contarão também com área kids, onde as crianças poderão ficar ao longo do evento, e as responsáveis aproveitarem ao máximo a programação. Lounge para conexões e network profissional, com cadastramento de currículo, e arena gourmet com food trucks também estão entre as apostas para uma experiência completa.

Para detalhes da programação, os interessados devem acessar ao site.

