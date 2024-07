A- A+

Tecnologia Evento mundial de Engenharia de Software acontece em Ipojuca com organização de professores da UFPE A conferência é uma organização da sociedade científica internacional para Computação, com sede nos Estados Unidos, Association of Computing Machinery (ACM)

Engenharia de software é tema de evento internacional que inicia na próxima segunda-feira (15) em Porto de Galinhas. A programação é da sociedade científica internacional para Computação, Association of Computing Machinery (ACM), e com organização de professores do Centro de Informática (CIN) da UFPE. Conferência segue até o dia 19.

Os debates irão abarcar discussões como o impacto de IA na produtividade dos desenvolvedores de software, o papel central da computação no desenvolvimento de ferramentas no segmento que apoiam atividades científicas, bem como recentes inovações na sua área de teste.

O comitê organizador e o local onde ocorrerá o evento foram selecionados por meio de proposta submetida pelos professores do CIN-UFPE ao comitê diretivo da conferência no ano de 2021.

Comitê de organização

Os professores Leopoldo Teixeira, Breno Miranda e Marcelo d’Amorim do Centro de Informática (CIN) da UFPE integram o comitê de organização geral da conferência, sendo responsáveis pela organização geral e local do evento, como também pelos assuntos financeiros.

Os brasileiros são acompanhados na equipe por integrantes da América do Norte, Ásia, Europa e Oceania.

Além dos docentes do Centro, pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal Fluminense (UFF) integram o comitê de organização do evento em diferentes frentes.

Reconhecimento

Realizar a FSE 2024 no Brasil e, sobretudo, em solo Pernambucano é também um reconhecimento da relevância das pesquisas realizadas em Engenharia de Software pelos docentes do CIN-UFPE e dos demais pesquisadores brasileiros envolvidos, que se destacam na comunidade internacional.

Segundo Leopoldo Teixeira, já são mais de 400 pessoas inscritas, vindas de diferentes partes do mundo. Entre os mais de 850 artigos submetidos para diferentes trilhas do evento, serão apresentados quase 200 trabalhos aprovados.

Palestrantes

As principais palestras do evento contam com a presença de Thomas Zimmermann, Sr. Principal Researcher da MIcrosoft Research, Zhendong Su, professor da ETH Zurich, e Myra Cohen, Lanh and Oanh Nguyen Chair in Software Engineering da Iowa State University.

