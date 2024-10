A- A+

NEGÓCIOS Fabricante do Ray-Ban supera 100 bi e deixa o bilionário mais jovem do mundo mais rico ainda Companhia atingiu a meta estabelecida por seu fundador, que morreu em 2022 deixando para os seis filhos uma das maiores fortunas da Europa

A EssilorLuxottica SA, grupo franco-italiano que domina o mercado global de óculos, atingiu a meta final que seu fundador, Leonardo Del Vecchio, estabeleceu antes de morrer, em 2022: alcançar um valor de mercado de € 100 bilhões (US$ 108 bilhões).

Um dos herdeiros do império é Clemente Del Vecchio, o jovem de 19 anos que se tornou o mais novo a entrar para a lista de bilionários do planeta feita pela revista Forbes no ano passado, com nada menos do que US$ 3,8 bilhões (R$ 21,6 bilhões).

Leonardo Del Vecchio, que há mais de 60 anos construiu a Luxottica do zero em sua pequena oficina nas montanhas Dolomitas e depois a fundiu com a rival francesa Essilor, estabeleceu essa ambiciosa meta para garantir que sua “fábrica”, como ele chamava a companhia de óculos, sobrevivesse a ele.

Del Vecchio fundou a Luxottica em 1961, estabelecendo-se na vila de Agordo com uma dúzia de trabalhadores que fabricavam peças para armações de óculos vendidas para fabricantes maiores.



Hoje, a EssilorLuxottica conta com cerca de 190 mil trabalhadores em mais de 150 países e várias marcas bem conhecidas no mundo, incluindo Ray-Ban e Oakley. Ainda fabrica armações para grifes de luxo como Armani e Prada.

A firma é controlada pelos herdeiros de Del Vecchio através da holding Delfin Sarl, que tem Clemente como um dos sócios, mas tem ações negociadas na Bolsa de Paris. Os papéis da empresa franco-italiana subiram cerca de 2% na terça-feira, alcançando um valor de mercado de € 101,5 bilhões, o equivalente a R$ 622,7 bilhões.

Maior fabricante e varejista de óculos e lentes de contato do mundo, a companhia adicionou mais de € 40 bilhões em valor desde que Francesco Milleri se tornou presidente, após a morte do fundador há dois anos.

Milleri confirmou em julho que a big tech americana Meta, dona de WhatsApp, Facebook e Instagram, planeja adquirir uma participação na empresa. As duas já trabalham juntas há anos e apresentaram seus primeiros óculos inteligentes Ray-Ban-Meta em 2021.

Ray-Ban Meta - Foto: X/Reprodução

Com a morte do fundador, surge o jovem bilionário

Na época de sua morte, aos 87 anos, Del Vecchio tinha a segunda maior fortuna da Itália — atrás da família Ferrero, fabricante de chocolates — com um patrimônio líquido de US$ 25,7 bilhões (R$ 146,2 bilhões), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Com a morte dele e a partilha de seu patrimônio entre a viúva e seus seis filhos, Clemente, o caçula da família, acabou ganhando os holofotes como o mais jovem bilionário do planeta, com apenas 19 anos.

Clemente ocupa a posição 818 da lista da Forbes, mesma onde estão os seus irmãos Luca (de 21 anos), Leonardo (de 27), Paola (de 61), Marisa (de 64) e Claudio (de 66).

Patriarca veio de baixo

Diferentemente do berço de ouro dos filhos, Leonardo Del Vecchio teve uma infância pobre e difícil e começou seu império praticamente do zero.

Del Vecchio foi enviado para um orfanato quando tinha apenas 7 anos de idade após sua mãe, que era viúva, não ter mais condições financeiras de sustentar seus 5 filhos. Ainda de acordo com a Forbes, aos 14 anos, Del Vecchio começaria a trabalhar em uma fábrica de peças de automóveis e óculos, onde ele perdeu parte de um dedo da mão.

Acabou se tornando um bem-sucedido empresário e terminou a vida como a 52ª pessoa mais rica do mundo.

