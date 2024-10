A- A+

LEGADO Family Day reúne famílias empresárias do Recife em evento com grandes nomes do mercado nacional O momento é uma das principais agendas de impacto para as famílias empresárias, com curadoria voltada para debates que instigam a reflexão sobre o tema do legado

O evento Family Day reuniu, no Recife, algumas das principais famílias empresárias do Brasil para discutir o tema do legado nos negócios familiares, na tarde desta sexta-feira (25).

A cerimônia, organizada pelo Experience Club Nordeste, aconteceu no Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife, e contou com três painéis sobre o tema do legado familiar.

Durante o encontro, foi feita também uma homenagem ao legado do empresário Abílio Diniz, que contou com a presença de sua esposa Geyze Diniz e sua filha Rafaela Diniz, as duas falaram sobre a família, as ligações e os valores do patriarca.

Gabriela Baumgart do Grupo Baumgart comandou o painel com Paula Setúbal, da 4ª geração na Holding ITAÚSA e Bea Johannpeter da 5ª geração da Família Gerdau Johannpeter.

Eduardo Gouveia, conselheiro de grandes empresas, comandou uma conversa com a Família Corona do Grupo Smart Fit, que contou com a presença de Edgard Corona, sócio-fundador e CEO do Grupo Smart Fit, e seu filho, Diogo Corona, diretor de Expansão da empresa.

Na conversa, Diogo Corona abordou o desafio de construir uma trajetória própria dentro do ambiente familiar e empresarial, destacando a importância da individualidade.

"Acho que nem sempre é necessário agradar às expectativas dos nossos pais; é importante construir o próprio caminho", afirmou Diogo, que enfatizou a reflexão necessária para discernir entre seus próprios sonhos e os objetivos traçados pela família.

Ele relembrou o início da sua carreira e o crescimento junto ao Grupo Smart Fit, pontuando que, mesmo com o apoio familiar, o processo envolveu estresse e desafios.

Edgard Corona, ressaltou o papel do fundador na capacitação das próximas gerações e na criação de um ambiente em que elas possam assumir suas próprias responsabilidades.

"Meu papel, na verdade, não é atrapalhar, mas fortalecer. Às vezes, é difícil se conter, mas também sei que ele precisa do espaço para agir e tomar decisões", afirmou.

Edgard mencionou que cada um dos profissionais na empresa, incluindo Diogo, enfrenta suas próprias dificuldades e que o desenvolvimento pessoal é parte essencial da liderança.

O painel evidenciou as dinâmicas complexas e multifacetadas das empresas familiares, onde os papéis entre pais e filhos se misturam com as demandas do mercado.

Diogo e Edgard Corona compartilharam como equilibram expectativas e desafios em uma empresa que se tornou referência no segmento de academias no Brasil e na América Latina.

"Construímos uma organização sólida, e quem fica precisa assumir essa responsabilidade", concluiu Edgard.

Experience Club

O Family Day Recife 2024 é uma iniciativa do Experience Club, que há três anos expandiu suas atividades para o Nordeste, sob a liderança de André Farias.

Este ano, o evento reuniu empresários de todo o Brasil e celebrou legados familiares e o fortalecimento de laços dentro de empresas.



