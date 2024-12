"Fantástica fábrica de chocolate": parque da Cacau Show terá maior montanha-russa da América Latina

A- A+

Dez meses após a compra do Grupo Playcenter, pioneiro no setor de parques de diversão no Brasil, a Cacau Show anuncia nesta segunda-feira, em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a construção de um mega parque de diversões. O empreendimento será construído na cidade de Itu, em uma área de 5 milhões de metros quadrados, entre os quilômetros 77 e 84,3 da Rodovia Castelo Branco.

A Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo, divulgou uma imagem do projeto, que foi entregue pela empresa de chocolates no início de outubro para análise. De acordo com o projeto, o parque terá mais de 100 atrações, incluindo "a maior montanha-russa da América Latina". Desenvolvida pela Vekoma, a atração deve ter 55 metros de altura, velocidade de 120 km/h em apenas 5 segundos e 1 km de extensão.





O processo de incorporação dos parques ao projeto da Cacau Show será executado em etapas. Com inspiração na Disney, inicialmente serão introduzidos espaços de alimentos e bebidas da Cacau Show, através de serviços que ofereçam fondues, waffles e chocolates, além da tematização de algumas atrações, com personagens da marca. A Cacau Show espera receber cerca de 2 milhões de visitantes por ano.

Alê Costa, fundador da Cacau Show, revelou há alguns anos o sonho de ter um parque temático próprio no Brasil. No longo prazo, Costa diz que sonha em construir a fantástica fábrica de chocolate brasileira, como a do filme de Tim Burton lançado em 2005.

“Esse é o meu sonho, mas nesse momento estamos fazendo planos de negócio”, afirma. O executivo pondera que um parque dessa magnitude envolveria valores de ingressos elevados, o que não condiz com a com a realidade da maioria dos brasileiros.

Atrações

Segundo adiantou a Revista Exame, o parque terá 950 mil metros quadrados de área construída, incluindo 400 mil metros quadrados com atrações inéditas no Brasil. A previsão é que o complexo, que também contará com dois hotéis temáticos e um shopping ao ar livre, seja inaugurado em três anos.

Dividido em cinco áreas temáticas, o parque oferecerá experiências imersivas: a Fantástica Floresta do Cacau, inspirada na Amazônia; a Aventura Maia, que homenageia civilizações mesoamericanas que reverenciavam o cacau; a Vila laCreme, com arquitetura europeia; a Fábrica Show, sobre o processo de fabricação de chocolate; e o Universo Dreams, uma cidade encantada.

Entre as atrações principais, a empresa destaca a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina, carrinhos de bate-bate em formato de Fuscas de 1988 e o espetáculo musical Rock Show.

O projeto também prevê forte integração com a natureza, preservando árvores nativas e cultivo de novas mudas de jabuticabeiras. Além disso, segundo a revista, o parque oferecerá atividades educativas, como o “mundo fazendinha”, onde crianças poderão aprender sobre a produção de leite, cacau e morango.

