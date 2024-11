Farellones: passeio imperdível pra quem quer curtir neve perto de Santiago, Chile

A- A+

Este tour é daqueles que se você só tiver um dia pra fazer turismo na neve, escolha Farellones de olho fechado. Além de ver montanha e neve pra todo lado, você tem ainda um verdadeiro parque de diversões pra curtir. Fica a 50Km de Santiago. Tem o que chamam de Tapete Mágico mas a gente apelidou de Esquibunda, tem descida na boia individual e também para grupo de até 4 pessoas, pista de esqui e snowboard (pagos à parte e com opção de combo), teleférico, tirolesa, trenó e muito mais! O mapa de atividades soma 23 itens. Acompanhe a gente também no Instagram, onde você pode receber várias dicas de viagem e conhecer paisagens incríveis! É só clicar AQUI!

Ficamos no parque das 9h às 15h, quando retornamos pra Santiago. Se tiver facilidade pra enjoar vale a pena tomar um remédio antes de iniciar o tour, pois até chegar lá são nada menos que 40 curvas. Neste passeio, o visitante precisa escolher entre ir ao Valle Nevado (voltado mais pra quem vai esquiar ou quer contemplação) ou Farellones, que tem diversas atividades pra adultos e crianças.

O parque chega a receber até 4 mil pessoas na alta temporada num único dia. Na baixa, o ingresso custa 37 mil pesos / R$ 217 e na alta 45 mil pesos / R$ 264 (adulto) e criança 19 mil pesos / R$ 135 e 23 mil pesos / R$ 111, respectivamente. O locker custa 8 mil pesos / R$ 47. O local conta com excelente infra, pra vocês terem uma ideia, num dos atrativos pra subir com o equipamento que vamos usar gente utiliza uma esteira rolante tipo aquelas que tem em aeroporto, só que no meio da neve, dá pra acreditar?

O parque tem ainda espaço voltado para a criançada, banheiros, opção de aluguel de roupas, lojinha de sounevirs e uma espécie de praça de alimentação com vários traillers vendendo comidas como empanadas, pizzas, e até churras você encontra por lá. Se você quiser tomar uma cerveja na parte de cima onde para o teleférico é possível sair, consumir e voltar. Pra isso você recebe uma pulseirinha de identificação. Dica pra quem quer economizar: quanto mais afastado o restaurante, mais barata a bebida ok? Vale lembrar que o parque também funciona no verão, com atividades específicas para esta temporada.

Para este passeio é preciso estar bem preparado no quesito roupa: bota e calça são fundamentais. Lembre-se de que neve é água, se insistir em roupa comum vai ser bem desconfortável. Se não tiver tão apertado de grana pegue também luva e óculos (daqueles que são mega fashion para as fotos) mas que tem muita funcionalidade. A luz do sol na neve reflete mais que a gente imagina e isso incomoda os olhos, coloca e tira os óculos que você vai ver a diferença.

Casaco a maioria das pessoas já leva, mas se não tiver busque um também. Tem uma galerinha que aluga macacão pra dar aquela instagramada na viagem, dependendo do estilo de cada um pode ficar show! O grupo do tour aluga as roupas no caminho de ida ao parque, numa loja que tem de tudo que você precisa pra ficar bonito e confortável. É a Km0rental. Na volta a Santiago, devolvemos as peças. O aluguel da roupa completa (botas, calça, jaqueta e luvas) custa 35 mil pesos / R$ 200 e os óculos custam 5 mil pesos / R$ 30.

Para este tour: @fulltourchile

Horários: a partir das 5h45

Saída da cordilheira: 15h

Chegada em Santiago: 17:30

Preço: R$273 (adulto) | não inclui ingresso

