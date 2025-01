Febraban alerta para notícias falsas sobre Pix e ressalta que meio de pagamento não será taxado

A- A+

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou uma nota nesta terça-feira alertando para notícias falsas que estão sendo divulgadas nas redes sociais sobre o Pix e ressaltando que não haverá qualquer tipo de cobrança ou taxação para quem utiliza o meio de pagamento.

“A recente Instrução Normativa da Receita Federal não exige nenhuma nova responsabilidade dos usuários do PIX (pagadores ou recebedores); apenas atualizou o sistema de acompanhamento financeiro para incluir novos meios de pagamento na declaração prestada por instituições financeiras e, agora, por instituições de pagamento”, escreve a Federação em nota.

Segundo a Febraban, as informações já eram prestadas para a Receita Federal desde 2015, quando foi definido que as instituições financeiras deveriam apresentar informações sobre transações.

Com as novas regras, agora as empresas operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento também serão obrigadas a notificar à Receita operações que somarem mais de R$ 5 mil no caso das pessoas físicas. O limite para pessoas jurídicas é de R$ 15 mil mensais.

“A Receita Federal não solicita pagamentos de qualquer tipo de taxa ou imposto em virtude de movimentações com o PIX. Ao receber esse tipo de mensagem, desconsidere imediatamente”, ressaltou a Febraban.

