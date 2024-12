A- A+

Inovação Fecomércio-PE lança plataforma de inovação "Hub de Dados do Comércio" A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a dados estratégicos e contribui na aplicação de soluções no setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado

Para facilitar o acesso a dados estratégicos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) lançou, nesta quarta-feira (18), uma plataforma de inovação chamada Hub de Dados do Comércio. A iniciativa também contribui na aplicação de soluções no setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a iniciativa visa posicionar a Federação como uma aliada no desenvolvimento econômico estadual e um catalisador de inovação para empresários e empreendedores pernambucanos.

"O Hub de Dados do Comércio representa um marco no apoio ao desenvolvimento econômico de Pernambuco, oferecendo ferramentas de alta performance e dados precisos que potencializam o planejamento estratégico e a tomada de decisões. Como a primeira Fecomércio a implementar e disponibilizar um serviço dessa magnitude, colocamos a inovação no centro das nossas ações, reafirmando o compromisso de impulsionar o crescimento sustentável e fortalecer o empresariado local", destacou.

Segundo o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, a plataforma integra dados econômicos, possibilitando análises aprofundadas e soluções sob demanda para os usuários.

"O Hub de Dados do Comércio atenderá empresas, sindicatos, universidades, governos locais e outras entidades", reiterou.

Segundo a entidade, entre os principais diferenciais do Hub de Dados Comércio estão dashboards interativos; mapas geográficos de distribuição setorial; modelos preditivos e análises avançadas; serviços sob demanda; implementação de Inteligência Artificial (IA); e modelo de negócios Freemium (acesso gratuito ou por meio de assinaturas ou contratos).

