Reunião Federação da Agricultura e Pecuária do Estado realiza últimas reuniões Estratégicas de 2024 Reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal foram realizadas na sede da FAEPE, no Recife

Na manhã desta sexta-feira (6) foi realizada a 2ª Reunião da Diretoria da FAEPE. Entre os tópicos discutidos estavam a verificação de quórum, a aprovação da ata anterior e a análise do Relatório Anual de Atividades de 2024. Também foram debatidas a Reformulação do Orçamento deste ano e a Proposta Orçamentária para 2025, que será encaminhada ao Conselho Fiscal. Durante a reunião, reforçou-se o compromisso da entidade com o fortalecimento do setor agropecuário em Pernambuco.

Já à tarde, com primeira convocação às 14h30 e segunda às 15h, ocorreu a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Os conselheiros aprovaram a ata da reunião anterior e emitiram pareceres sobre a Proposta de Reformulação do Orçamento de 2024 e a Previsão para 2025. Essas decisões consolidaram as diretrizes financeiras e estratégicas que nortearão a atuação da Faepe no próximo ano.

Essa agenda reflete o empenho da Faepe em manter sua atuação pautada pela transparência e pelo planejamento, garantindo suporte ao desenvolvimento do agronegócio pernambucano.

Participaram dos encontros dirigentes ligados à Federação em todas as regiões do Estado.

