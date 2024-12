A- A+

FENEAF Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco celebra alta nas vendas e clima de otimismo O evento destacou avanços tecnológicos e reforçou a relevância do setor no Estado

A I Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF) encerrou neste domingo (15), no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), com resultados expressivos. O evento destacou avanços tecnológicos e reforçou a relevância do setor no Estado. Entre os 300 produtores participantes, muitos comemoraram o volume de vendas, a visibilidade conquistada e as novas parcerias comerciais firmadas.

A presidente do IPA, Ellen Viégas, celebrou o sucesso da FENEAF. “Estamos muito felizes com os resultados. Muitos produtores venderam tudo, e conseguimos alcançar nosso objetivo de fortalecer o vínculo entre campo e cidade. Além disso, as rodas de diálogo trouxeram ao público uma visão ampliada sobre o poder da agricultura familiar”, destacou.

Para Antônio Teixeira, agricultor de São João, no Agreste Meridional, que trabalha com 40 variedades de sementes crioulas de feijão, o evento foi uma oportunidade valiosa. “Uma feira dessa é muito importante para divulgar o produtor orgânico e mostrar ao consumidor a enorme diversidade do nosso segmento”, afirmou.

O casal Severino da Silva e Sandra Maria da Silva, que cultiva ostras em Itapissuma, também celebrou os resultados. “Vendemos tudo o que trouxemos em apenas dois dias: 500 unidades. Além disso, fizemos ótimos contatos comerciais”, revelou Severino.

Outro destaque foi o apicultor Petrônio Pereira, que recebeu o selo orgânico nacional para seus produtos durante a feira. “Com essa certificação, vamos ganhar mais clientes e visibilidade, podendo expandir nosso mercado para todo o país”, comemorou.

Regivaldo Queiroz, produtor de queijos vegetarianos de Belo Jardim, atraiu potenciais clientes e prevê novas parcerias em Recife e outras localidades. Já Osmar Roberto, horticultor de Caruaru, viu na feira uma oportunidade de vitrine. “Esse tipo de evento aproxima o produtor do consumidor e promove integração entre agricultores”, ressaltou.

2025

Ellen Viégas anunciou que os preparativos para a próxima edição da FENEAF começam na próxima semana. Em 2025, o evento será ainda mais especial, pois coincidirá com os 90 anos do IPA. “Fiquem atentos, porque em breve teremos novidades importantes”, prometeu.

Pesquisa e melhorias

Durante os quatro dias de evento, questionários foram aplicados aos expositores para avaliar suas opiniões e expectativas de negócios. A FENEAF integra o circuito nordestino de feiras promovido pelo Consórcio Nordeste, e o mesmo levantamento é realizado em outras feiras da região para criar um parâmetro unificado de avaliação. “Os resultados servirão de base para ajustes e melhorias, tornando a próxima FENEAF ainda maior e mais potente”, explicou Ellen Viégas.

Com 250 estandes distribuídos em quatro pavilhões, a feira também dedicou um espaço exclusivo para povos e comunidades tradicionais, reforçando a inclusão e a diversidade presentes no evento.



