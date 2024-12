A- A+

NATAL Quartel do Derby recebe tradicional Missa do Galo nesta terça-feira (24); confira programação Dom Paulo Jackson conduz a celebração, que terá início às 19h

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra, nesta terça-feira (24), a tradicional Missa do Galo, no Quartel do Derby, na área central da capital pernambucana.

Pelo segundo ano consecutivo, a celebração, que é realizada há mais de sete décadas, começará mais cedo, às 19h.

Antes da missa solene, às 18h, haverá apresentações culturais. A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) espera receber um público de cerca de dois mil fiéis.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra a Missa do Galo pela segunda vez. Ao convidar o público e falar sobre a celebração, ele destacou a importância de fazer memória ao sentido principal da festa de Natal.

"Que bonitas são as luzes do Natal. Como é bom receber presentes, um cartão, distribuir abraços e uma mesa farta em família. É maravilhoso, mas não é somente isso. É, sobretudo, atualizar o nascimento de Jesus e também nos preparamos para a sua segunda vida, como Ele nos prometeu", disse o sacerdote.

Dom Paulo disse também que "não há forma mais bonita de viver o Natal do que participar do banquete da Eucaristia".

"Com muita fé em Deus e também com muita esperança de dias melhores, com mais justiça, paz e prosperidade. Não faz sentido um Natal sem Eucaristia. Faça essa experiência: primeiro a missa, depois a festa. Tenho certeza de que o seu coração vai agradecer", completou o arcebispo.

O capelão da Polícia Militar de Pernambuco, padre Augusto César Figueirôa de Arruda, destaca que muitas pessoas fazem questão de ir à missa no Derby para partilhar o momento com o arcebispo.

“Para os que vêm ao Derby, participar da missa presidida pelo arcebispo na Noite Santa, naquele cenário tão especial, aberto e iluminado, é uma demonstração pública de fé e de adesão à Igreja”, disse, ressaltando que a noite é preparada com carinho pela equipe de organização.

Tradição

A primeira missa da Vigília de Natal, como também é chamada a Missa do Galo, celebrada no Quartel do Derby, ocorreu na noite de 24 de dezembro de 1952.

A celebração foi presidida pelo capelão militar da época, dom Ricardo Vilela, bispo emérito da Diocese de Nazaré.

As missas eram celebradas, tradicionalmente, à meia-noite do dia 24 para o dia 25. No entanto, por questão de segurança e para que as famílias pudessem circular pela cidade com mais tranquilidade até o Derby, o horário foi modificado.





