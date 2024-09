A- A+

Feiras Feiras devem reunir mais de 25 mil pessoas no Centro de Convenções Empregabilidade e novas tecnologias serão as pautas do HFN Hotel & Food Nordeste, enquanto a Super Mix abordará temas como marketing sensorial e layout de lojas

A partir da próxima quarta-feira (2) até a próxima sexta-feira (4), o Centro de Convenções de Pernambuco, no bairro de Olinda, vai receber simultaneamente, a HFN - Hotel & Food Nordeste, feira do setor de alimentação e hotelaria junto à Super Mix 2024, do segmento de varejo. As duas programações juntas esperam de 26 mil visitantes para os dias de evento.

A 6° edição da HFN, reunirá mais de 270 expositores de todo o Brasil, agregando as principais informações sobre tendências do mercado e possibilidade de criar redes de relacionamento (networking) entre clientes e fornecedores. Enquanto a Super Mix alcança sua 18ª edição, reunindo mais de 1.000 marcas com foco em tendências atuais do segmento, como marketing sensorial, layout de lojas e novas tecnologias.

Segundo os sócios da feira, Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, representantes de toda a cadeia produtiva e da indústria brasileira do setor estarão presentes, representando uma oportunidade para conectar compradores, trazendo novidades que interessam ao turismo nacional.

Super Mix 2024

A 18° edição da feira mix tem como principal objetivo antecipar as soluções mais inovadoras do momento, destacando a qualidade dos produtos e serviços oferecidos para o mercado da região. O evento conta com realização da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES), com organização da Insight Feiras & Negócios. Para profissionais do setor com CNPJ, o credenciamento é gratuito.

Um dos espaços mais disputados ao longo das edições da Super Mix costuma ser o Mercado Modelo, que promete trazer inovação e experiências imersivas para o evento. Sob a coordenação da consultora de varejo Mônica Leão, é montado um mini mercado dentro do pavilhão de feiras.

“Com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos clientes e aumentar a eficiência operacional, outra novidade a ser apresentada no Mercado Modelo é o fiscal remoto, equipado com câmeras e uma central de comando, com ajuda da inteligência artificial para prevenção de furtos e perdas. Com nutricionista para fornecer orientações aos visitantes, esse espaço também terá uma ala exclusiva para hortifrúti, além de grãos e temperos.”, afirmou Mônica Leão.

