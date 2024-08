A- A+

Veículos Fenaprove debate regulamentação do setor de proteção veicular A feira, considerada a maior do segmento no País, acontece na próxima quarta (7), no Centro de Convenções, em Olinda

Medidas para regulamentar o segmento de proteção veicular estão sendo discutidas no Congresso, por meio do Projeto de Lei Complementar (PL 101/2023). O assunto será um dos temas centrais da 6ª edição da Fenaprove, maior feira de proteção veicular do Brasil. Neste ano, a feira acontece em Pernambuco, no dia 7 deste mês, no Centro de Convenções, em Olinda.

O evento, que acontece pela primeira vez no Nordeste, contará com mais de 20 empresas das áreas de tecnologia, contabilidade, marketing e serviços jurídicos, que vão expor inovações e tendências do setor.

Palestras

Além de trazer as principais novidades do segmento de proteção veicular, a Fenaprove vai oferecer palestras gratuitas com programação de temáticas variadas para os participantes.

Os assuntos vão desde dicas na área de gestão, até quais são as melhores formas para se relacionar com os associados, e ainda, atualizações sobre a regulação do setor, otimização e redução de custos nas empresas, entre outros.

Entre os palestrantes estão Miriam Soares, CEO do Grupo Vangard, Euler Carvalho, diretor de tecnologia da Infornet Sistemas e Maurício Dobiez, sócio diretor da Hold Contabilidade.

Segundo Alexandre Almeida, fundador da Fenaprove, a regulamentação do setor vai beneficiar as associações, cooperativas e consumidores, além de trazer mais segurança. “A Fenaprove está atenta a essa movimentação”, afirmou.

Sobre o setor

Segundo último levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), com dados de 2024, 70% da frota circulante no Brasil não está acobertada por nenhum tipo de proteção contra acidentes, roubos, furtos ou qualquer outro dano.

São mais de 60 milhões de automóveis, o que representa um aumento de 2,9% em relação ao ano de 2023.

As Associações de Proteção Veicular surgiram como uma alternativa ao seguro automotivo tradicional, operando sob o princípio da mutualidade.

Nesse modelo, os associados compartilham os custos relacionados a danos ou perdas de veículos, sem a intermediação das tradicionais seguradoras, garantindo acesso à proteção patrimonial de maneira mais acessível e com menos burocracia.

