A- A+

VEJA CALENDÁRIO Feriados em 2025: recifenses terão até oito folgas prolongadas no ano; confira calendário Diferente de 2024, ano novo terá mais feriados para trabalhadores e estudantes

Passado o primeiro feriado de 2025, muita gente já está de olho no calendário do ano em busca de mais folgas. O termo "feriados 2025" está entre os mais buscados no Google nesta quinta-feira (2).

A boa notícia é que, diferente do ano passado, este terá mais folgas prolongadas, já que feriados que em 2024 foram em sábados ou domingos cairão em dias de semana.

Para quem mora ou trabalha no Recife, o ano poderá ter oito folgas prolongadas: Carnaval, Data Magna, Paixão de Cristo e Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi e/ou São João, Consciência Negra e Nossa Senhora da Conceição.

Em março, a Terça-Feira de Carnaval será no dia 4 e, em Pernambuco, o feriado poderá ser ainda mais estendido, já que a Data Magna, dia 6, será logo depois, numa quinta-feira.

Abril também terá um feriadão maior, com quatro dias, com a Paixão de Cristo (dia 18, uma sexta-feira) próxima ao dia de Tiradentes (dia 21, a segunda-feira seguinte).

Corpus Christi é tradicionalmente transferido em alguns setores em Pernambuco para o São João, mas, para setores que não têm essa previsão, a emenda poderá ser de até cinco dias, entre 19 de junho, uma quinta-feira, e 24 de junho, uma terça-feira.

Outros feriados com possibilidade de prolongamento são os que caem na quinta-feira: Dia do Trabalhador (1º de maio), Dia de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro).

O São João em Pernambuco também pode ter uma pausa maior, já que o dia 24 de junho será uma terça-feira e o 23 de junho, a véspera, cairá numa segunda-feira.

Feriados e pontos facultativos de 2025

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

Março

3 de março (segunda-feira): Carnaval

4 de março (terça-feira): Carnaval

5 de março (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas *ponto facultativo até 14h

6 de março (quinta-feira): Data Magna *feriado estadual em Pernambuco

Abril

18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

24 de junho (terça-feira): São João *feriado estadual em Pernambuco

Julho

16 de julho (quarta-feira): Nossa Senhora do Carmo *feriado municipal no Recife

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

8 de dezembro (segunda-feira): Nossa Senhora da Conceição *feriado municipal no Recife

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal *ponto facultativo após 14h

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo *ponto facultativo após 14h

Veja também

simples nacional Receita abre opção de ingresso ou reingresso no Simples Nacional