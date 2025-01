A- A+

FMI FMI eleva projeção de crescimento econômico do Brasil para 3,7% em 2024 Estimativa anterior, de outubro, apontava alta de 3% no PIB. Expectativa do organismo multilateral é melhor do que a do governo e do mercado

A equipe de economistas do Fundo Monetário Internacional ( FMI) elevou a estimativa para o crescimento econômico do Brasil no ano passado para 3,7%, segundo atualização das projeções para a economia global anunciada nesta sexta-feira. Antes, o FMI estimava avanço de 3,0%, na projeção anunciada em outubro.

A expectativa do FMI está acima do esperado tanto pelo governo quanto por analistas de mercado. A projeção oficial do Ministério da Fazenda, divulgado em novembro, sinaliza crescimento de 3,3%, mas o próprio ministro Fernando Haddad já tem falado numa alta de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB).

A edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC) que compila projeções de analistas de mercado, aponta para um crescimento de 3,5% em 2024.

O dado oficial do crescimento anual de 2024 será divulgado no início de março pelo IBGE.

Para 2025, o FMI projeta um crescimento econômico de 2,2% no Brasil. A projeção para o ano que vem é exatamente a mesma, mas o relatório de janeiro das Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês) não dá muitos detalhes sobre o país.

Para a economia global, o FMI projeta um crescimento de 3,3% neste ano, ritmo semelhante aos 3,2% estimados para 2024.

