A- A+

Preservação Folha de Pernambuco revitaliza sede histórica no Bairro do Recife Grupo EQM se uniu às melhores iniciativas de preservação arquitetônica do Centro da Cidade no Programa Recentro

Fundada no Bairro do Recife em 1998, a Folha de Pernambuco está com o prédio histórico de sua sede revitalizado. O veículo de comunicação comandado pelo Grupo EQM se uniu às melhores iniciativas de preservação arquitetônica do Programa Recentro, da Prefeitura do Recife, para o Centro da Cidade, contando com a parceria da Sherwin-Williams..

“Ficamos muito felizes em poder deixar esse prédio em perfeito estado, tão bem conservado, como um símbolo da cidade e do Centro do Recife. A gente acredita muito nesse movimento e quer agradecer aos parceiros importantes que tivemos nesse restauro”, destaca Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco.

Benfeitorias

Realizada pela empresa M.A. Brasil Pinturas Especiais, a obra incluiu o restauro dos beirais, sacadas e curvas do edifício, além da recuperação estrutural das ferragens de proteção expostas, lavagem, selagem e pintura em três cores, com a tinta acrílico fosca super lavável da linha Metalatex Premium cedida pela Sherwin-Williams.

Quem passa hoje pelo número 105 da avenida Marquês de Olinda - endereço da sede que engloba redação, rádio, pátio de impressão e da administração da Folha de Pernambuco - já encontra o prédio do período holandês em perfeitas condições de restauro e pintura.

“É um patrimônio que a gente valoriza e pelo qual temos muito zelo. Ter um prédio histórico, no Bairro do Recife é mais do que falar da Folha, falar da preservação da cidade, da história e da importância cultural que essa área, a ilha do Recife Antigo, tem para a cidade e para a identidade do pernambucano”, completa Mariana Costa.

“As indústrias têm que se importar e dar suporte e apoio para cuidar do patrimônio, porque a comunidade como um todo precisa disso. Como sociedade, precisamos manter os museus e os prédios históricos. E muitas cidades e capitais revitalizam o Centro para tentar atrair empresas”, avaliou o gerente nacional de vendas da Sherwin-Williams, Philippe M. El Haddad.

Representantes da Sherwin-Williams visitaram a diretoria da Folha de Pernambuco | Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Programa Recentro

Boas práticas de preservação são preconizadas pelo Recentro. Uma vez aprovado, o projeto assinado por um arquiteto credenciado pela Prefeitura do Recife garante incentivos fiscais a empresas parceiras instaladas nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José, no coração histórico e cultural do Recife.

“Iniciativas como esta são fundamentais para este processo de reabilitação urbana no Centro histórico, principalmente alinhando parcerias público-privadas. A gestão municipal faz sua parte atuando por meio da desburocratização, facilitando licenças e autorizações e concedendo benefícios fiscais. E, o privado, firmando parcerias e entregando edifícios históricos para a nossa cidade incentivando que outros proprietários façam o mesmo”, avalia a chefe do gabinete do centro histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça.

Incentivos fiscais

O Recentro propõe um pacote de incentivos fiscais e plano de governança para revitalizar o Centro e atrair novos investimentos. Somente no ano de 2024, 40 imóveis buscaram incentivos fiscais através da Lei do Recentro. Desse total, 22 já foram deferidos e terão, por exemplo, redução parcial ou total do IPTU a partir de 2025.

Desde 2021, a gestão municipal efetuou a concessão de licenciamentos para mais de 350 empreendimentos de pequeno a grande portes, com cerca de 400 milhões já investidos e mais de 35 mil m² de área construída beneficiada.

“A partir do momento que você começa a cuidar do imóvel e revitalizar várias fachadas, isso vai gerar uma preocupação dos prédios do entorno. Por isso tenho tanta esperança no sítio histórico. À medida que ele for sendo reocupado, naturalmente o entorno vai criando vida. (...) No projeto CasaCor, a gente tem uma preocupação de não apenas entrar, usar o espaço e ir embora sem deixar um legado”, diz Gabriela Coutinho, diretora da CasaCor Pernambuco.

Pelo terceiro ano consecutivo, a CasaCor, mostra de arquitetura e decoração, foi sediada no Bairro do Recife. Nas duas primeiras no Edifício Chanteclair - que recebeu benfeitorias para o evento - e, na edição de 2024, o Edifício Palazzo Itália foi revitalizado, com aprovação e incentivo do Programa Recentro.

Veja também

hábitos alimentares Maus hábitos alimentares têm custo de US$ 8,1 trilhões anuais, segundo a FAO