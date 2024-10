A- A+

Revitalização Atende Recentro beneficia mais de 130 proprietários de imóveis do Centro do Recife Termo de compromisso foi assinado entre a prefeitura e 12 donos de prédios históricos para garantir benefícios fiscais a partir de 2025

Mais de 130 proprietários de imóveis e investidores do Centro do Recife participaram da segunda edição do Atende Recentro, projeto da Prefeitura Municipal, coordenado pelo Gabinete do Centro, na CasaCor, nos dias 22 e 23 deste mês.

Na ocasião, um termo de compromisso assinado entre a Prefeitura do Recife e 12 proprietários de prédios históricos da região garantiu o acesso a diversos benefícios fiscais, entre eles, a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a partir de 2025.

Além disso, outros 15 proprietários de imóveis estão com processos tramitando na esfera municipal para também se beneficiar da Lei do Recentro e reduzir tributos nas operações.

A iniciativa

O Atende Recentro é uma oportunidade para que proprietários de imóveis do Centro e investidores possam receber orientações sobre isenção de impostos e licenciamento de edificações localizadas na região.

O objetivo é desburocratizar processos para recuperação de edificações e operações no polígono central da cidade, buscando impulsionar a ocupação da área para novas moradias e criação e expansão de negócios.

A segunda edição do projeto reuniu secretarias municipais e órgãos parceiros, esclareceu dúvidas e orientou centenas de empresários que buscavam destravar processos para habilitar seus negócios nos bairros do Recife, Boa Vista, Santo Antônio e São José.

“Somos potenciais investidores da área de moradia do Centro e o que vimos aqui foi um grande facilitador de negócios. Somos atendidos por quem realmente é da área, que nos ajudam com orientação específicas e acabam clareando muito as coisas”, comentou o empresário Marco Antônio Costa.

Já Flávio Domingues, que também é empresário, sugeriu que o Atende Recentro aconteça mais de uma vez por ano para que outros investidores tenham mais acesso a esta oportunidade.

Para a chefe de Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, o Atende Recentro é um evento que está se consolidando pela capacidade de agilizar e solucionar as demandas atendidas.

“O atendimento é personalizado e estamos finalizando estes dois dias com uma amplitude na geração de negócio para o Centro, que é o que o prefeito João Campos tem procurado proporcionar com os benefícios”, afirmou.

