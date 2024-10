A- A+

Recife Prefeitura do Recife realiza Atende Recentro para proprietários e investidores do Centro Evento visa a orientação com informações técnicas para facilitar recuperação e ocupação de imóveis no Centro

A segunda edição do Atende Recentro, evento promovido pela Prefeitura do Recife, vai proporcionar aos proprietários de imóveis e investidores do Centro do Recife a oportunidade de receber informações técnicas para recuperação, ocupação e operações de empreendimentos no bairro do Recife.

O evento ocorre nesta segunda e terça, 22 e 23 de outubro, das 14h às 19h, no salão de eventos da CasaCor, no Edf. Palazzo Itália, bairro do Recife. A entrada é gratuita, mas é necessário se inscrever pelo Sympla.

Oferecendo atendimento personalizado, desburocratização de licenças e alvarás, negociação de débitos e oportunidade de receber incentivos fiscais, a iniciativa é coordenada pelo Gabinete do Centro, envolve diversas secretarias e órgãos como a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC), Secretaria de Finanças e Procuradoria Geral do Município e outros órgãos do município.

Este ano, o Atende Recentro também contará com a participação de parceiros como o 1º Cartório de Imóveis, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), SEBRAE-PE e o IPHAN.

A intenção é destravar obstáculos que muitas vezes impõem desafios para a recuperação, ocupação e operações de empreendimentos nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José.Desde 2021, a gestão municipal efetuou a concessão de licenciamentos para mais de 350 empreendimentos de pequeno a grande portes.

Ao todo, já foram aproximadamente 400 milhões investidos pela iniciativa privada no Centro do Recife. Ao todo, 86 empreendimentos já foram contemplados com a Lei do Recentro com Incentivos Fiscais.

De acordo com a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o Atende Recentro será uma oportunidade para tanto o proprietário de imóveis, quanto para o investidor, de acessar facilidades para a abertura de negócios. “São muitos os serviços oferecidos no Atende Recentro e o prefeito João Campos está empenhado em dar nova vida ao Centro, a prova disto é não só o volume de investimentos que está sendo feito como também a concessão de benefícios fiscais para os donos dos imóveis”, afirmou.

Veja também

Relação comercial EUA retiram exigência de certificação sanitária de peixe importado do Brasil